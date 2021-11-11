В Омске умершая от коронавируса доцент университета имела поддельный сертификат о вакцинации

Доцент Омского государственного медицинского университета (ОмГМУ) Ольга Широкова имела поддельный сертификат о наличии прививки от коронавируса. Она скончалась 29 октября от COVID-19. Такое заявление сделал проректор ОмГМУ Николай Николаев в гуппе «Услышано ОмГМУ» во «ВКонтакте».
– Погибшая нам показывала документы, подтверждающие прохождение ею вакцинации. После чего она скончалась из-за осложнений от коронавируса. После ее смерти были проверена справки на подлинность. Они оказались не настоящими, – сообщил Николаев.
Также известно, что портрет Широковой был размещен на коллаже преподавателей вуза. Его подписали "Мы привились, а ты?!".
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что в Новосибирске полицейские объявили план "Перехват" из-за двоих молодых людей, совершивших разбой. Они завладели автомобилем, угрожая водителю ножом. Также у пострадавшего забрали мобильный телефон. После чего он обратился в полицию. Оба задержанных оказались ранее судимы. Их заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело.