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В Омске умершая от коронавируса доцент университета имела поддельный сертификат о вакцинации

7:54:5811/11/2021
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Она работала в медицинском вузе.

Погибший доцент не прошла вакцинацию. Фото: Pixabay.com

Доцент Омского государственного медицинского университета (ОмГМУ) Ольга Широкова имела поддельный сертификат о наличии прививки от коронавируса. Она скончалась 29 октября от COVID-19. Такое заявление сделал проректор ОмГМУ Николай Николаев в гуппе «Услышано ОмГМУ» во «ВКонтакте».

– Погибшая нам показывала документы, подтверждающие прохождение ею вакцинации. После чего она скончалась из-за осложнений от коронавируса. После ее смерти были проверена справки на подлинность. Они оказались не настоящими, – сообщил Николаев.

Также известно, что портрет Широковой был размещен на коллаже преподавателей вуза. Его подписали "Мы привились, а ты?!".

Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что в Новосибирске полицейские объявили план "Перехват" из-за двоих молодых людей, совершивших разбой. Они завладели автомобилем, угрожая водителю ножом. Также у пострадавшего забрали мобильный телефон. После чего он обратился в полицию. Оба задержанных оказались ранее судимы. Их заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело.

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вирускоронавирус вакцинаВакцинация.
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