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NASA и «Роскосмос» ведут переговоры о совместном полете на МКС

8:10:2811/11/2021
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Соглашение в скором времени будет направлены на рассмотрение российским властям.

Космонавты России и США совершат перекрестный полет в космос. Фото: Pixabay.com

В США хотят провести полет своего астронавта на «Союзе» осенью 2022 в обмен на полет российского космонавта на Crew Dragon. Такое заявление сделали в NASA, также стало известно, что разрабатывают специальное соглашение. Сообщается, что NASA и «Роскосмос» ведут переговоры, в рамках которых решается вопрос о совместном полете на МКС. Планируется, что российский космонавт полетит в космос на корабле Crew Dragon, а американский специалист должен совершить полет на "Союзе". Об этом сообщил руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано.

– Недавно я был в Москве, мы занимались обсуждением этого вопроса, в ходе обсуждения были внесены несколько изменений в соглашение. В скором времени "Роскосмос" подаст данный документ на рассмотрение собственному министерству, –сообщает Монтальбано.

Недавно исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев рассказал, что обсуждение перекрестных полетов в космос ведутся на регулярной основе. Также по словам Крикалева, обе стороны считает, что такое действие – это распределение экипажа на разные корабли.

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