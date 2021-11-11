NASA и «Роскосмос» ведут переговоры о совместном полете на МКС

В США хотят провести полет своего астронавта на «Союзе» осенью 2022 в обмен на полет российского космонавта на Crew Dragon. Такое заявление сделали в NASA, также стало известно, что разрабатывают специальное соглашение. Сообщается, что NASA и «Роскосмос» ведут переговоры, в рамках которых решается вопрос о совместном полете на МКС. Планируется, что российский космонавт полетит в космос на корабле Crew Dragon, а американский специалист должен совершить полет на "Союзе". Об этом сообщил руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано.
– Недавно я был в Москве, мы занимались обсуждением этого вопроса, в ходе обсуждения были внесены несколько изменений в соглашение. В скором времени "Роскосмос" подаст данный документ на рассмотрение собственному министерству, –сообщает Монтальбано.
Недавно исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев рассказал, что обсуждение перекрестных полетов в космос ведутся на регулярной основе. Также по словам Крикалева, обе стороны считает, что такое действие – это распределение экипажа на разные корабли.