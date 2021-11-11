Стала известна тройка самых высокооплачиваемых профессий в Новосибирске

В Новосибирске самой высокооплачиваемой профессией является менеджер по сертификации в компании Certification Group. Такой специалист получает порядка 150 тыс. рублей за месяц. Сотрудники на такой работе занимаются расширением клиентской базы, продажами, участием в выставках, разработкой коммерческих предложений, заключением договоров. На втором месте по уровню дохода расположились Middle PHP developer в компании Powwwer. Заработная плата таких сотрудники составляет всего на 20 тыс. рублей меньше, чем у представителей лидирующей вакансии. Претенденты на такую должность должны владеть английским языком на разговорном уровне.
На третьем месте с зарплатой в 120 тыс. рублей оказалась профессия программиста. Все, что должен уметь делать специалист такой направленности – это проектировать и разрабатывать в базе данных Oracle, поддерживать и помогать в устранении ошибок. А вот четвертое и пятое места разделили между собой сразу две специальности: региональный руководитель службы персонала и руководитель обособленного подразделения. Такие сотрудники получают 90 и 100 тыс. рублей соответственно.