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Стала известна тройка самых высокооплачиваемых профессий в Новосибирске

8:27:2811/11/2021
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Самая большая зарплата в городе – 150 тысяч рублей.

Менеджеры по сертификации получают одни из самых высоких зарплат в Новосибирске. Фото: Pixabay.com

В Новосибирске самой высокооплачиваемой профессией является менеджер по сертификации в компании Certification Group. Такой специалист получает порядка 150 тыс. рублей за месяц. Сотрудники на такой работе занимаются расширением клиентской базы, продажами, участием в выставках, разработкой коммерческих предложений, заключением договоров. На втором месте по уровню дохода расположились Middle PHP developer в компании Powwwer. Заработная плата таких сотрудники составляет всего на 20 тыс. рублей меньше, чем у представителей лидирующей вакансии. Претенденты на такую должность должны владеть английским языком на разговорном уровне.

На третьем месте с зарплатой в 120 тыс. рублей оказалась профессия программиста. Все, что должен уметь делать специалист такой направленности – это проектировать и разрабатывать в базе данных Oracle, поддерживать и помогать в устранении ошибок. А вот четвертое и пятое места разделили между собой сразу две специальности: региональный руководитель службы персонала и руководитель обособленного подразделения. Такие сотрудники получают 90 и 100 тыс. рублей соответственно.

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