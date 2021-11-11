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В Калининграде мужчина размозжил голову годовалому ребенку о ступени из-за плача

8:41:4211/11/2021
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Труп малыша нашли на чердаке под диваном.

Мужчина убил ребенка знакомой за то, что он плакал. Фото: Pixabay.com

В Калининграде мужчина размозжил голову ребенку знакомой о ступени из-за того, что тот плакал. Все случилось 10 ноября в поселке Тимирязево Славского района. К 50-летнему мужчине приехала 39-летняя женщина с годовалым ребенком. Позже мать ребенка уснула, а когда очнулась, заметила, что ребенка нет рядом. Ей пришлось вызвать полицию.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые нашли тело малыша на чердаке. Он находился под диваном, на теле были обнаружены ссадины и кровоподтеки с открытой черепно-мозговой травмой. В убийстве заподозрили хозяина дома. По предварительным данным, он несколько раз ударил ребенка головой о деревянные ступени из-за плача.

Кроме того, на месте преступления был найден молоток, на которым были следы крови и несколько бутылок из-под алкогольных напитков. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Ранее и мать ребенка и подозреваемый в убийстве были судимы. Мужчина совершил кражу, а женщина – присвоение или растрату.

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убийствоалкогольуголовное делоУбийца.
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