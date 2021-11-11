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В Бердске горожане встали на защиту уволенных экс-сотрудниц отдела платных услуг ЦГБ и посоветовали обращаться в СК из-за премии в 270 000 рублей

10:02:1011/11/2021,Варвара Зотова
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Экс-сотрудницы уже написали заявление в прокуратуру, но ответа пока нет. Тем временем бердчане рассуждают, какие премии у руководства горбольницы?

Горожане поддержали бывших сотрудниц ЦГБ Бердска и дали им советы. Фото: «Курьер.Среда»

Жители Бердска встали на сторону экс-сотрудниц отдела платных услуг БЦГБ и посоветовали  им обратиться в Следственный комитет.

Что случилось?

Напомним, Евгения С. и Виктория З. обратились в редакцию «Курьер.Среда» и заявили о невыплаченной им премии. Как сказала Евгения, ей не выплатили около 70 тысяч рублей, а ее коллеге – Виктории около 200 тысяч рублей. Кроме того, девушки заявили о публичных унижениях проводимых Аллой Дробинской во время увольнения. Конфликт возник из-за того, что девушки отказались начислять заработную плату сотрудникам, чего, как они говорят, делать категорически не должны были.

- Врачи оказывают платные услуги. Сказали, что мы должны были начислять им зарплату. Нам сперва не давали положение. Потом заместитель главврача по экономической части дала нам копию. На последней странице было написано, что заработную плату начисляет планово-экономический отдел (ПЭО). Говорили, чтобы мы производили начисления в устном приказе. А если бы потом пришла какая-то проверка? То спросили бы с нас,- высказалась журналисту Виктория.

13 октября главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская вызвала Викторию к себе в кабинет, не предупредив о присутствии других работников.

- Я пришла с документами и хотела отчет показать. Бумаги сперва положили на стол. Когда я спросила, можно ли мне их забрать, сказали так: «Заберите свои никому ненужные документы. Свободна». Это было произнесено в присутствии экономиста, главного юриста. Их заранее вызвали, чтобы меня унизить. Мне сказали, что я не прошла испытательный срок. На следующий день, я вынуждена была пойти на больничный. Меня довели и я оформила больничный лист,- изъявила Виктория.

Видя, что происходит с Викторией, Евгения тоже решила написать заявление на увольнение. Разбирательства по заявлению девушки проводились тоже в присутствии комиссии. Сотруднице пришлось доказывать объем выполненных ею работ, ведь Евгения, помимо отдела платных услуг БЦГБ, работала в этом же заведении на 0,5 ставки бухгалтера. Экс-сотрудница распечатала листы о работе, купив бумагу за свой счет. После девушка в отделе кадров разбиралась с припиской в ее заявлении о совместительстве должностей. И Викторию, и Евгению уволили по их собственному желанию. Бердчанки заявили, что им недоплатили премию. Девушки обратились в прокуратуру. Предав свою историю огласке, они заявили, что хотят прекратить цепочку, которая происходит в ЦГБ с сотрудниками, ведь, многие, по их словам, боятся заявить о своих проблемах открыто. Большинство бердчан поддержали Евгению с Викторией, высказав свое мнение о ситуации.

Рассуждения людей

- Девчонки, молодцы, что не молчите! Респект! - прокомментировали анонимно.

- У нас всё движется в никуда. Как только озвучили про систему оплаты со стимулирующей, сразу стало понятно, что рядовые сотрудники ничего не увидят,- анонимно предположил один из горожан.

- Откуда у ЦГБ такие огромные деньги, чтобы выплачивать месячные премии в таком размере? Это какой-то ужас! На бумагу денег нет, а на премии есть! Если эти девочки проработали пару месяцев и получили такую премию, то тогда встает вопрос: "А сколько получают премии остальные?". Может не премии надо получать, а улучшить условия для больных? Купить необходимое оборудование? - изрекли анонимно.

- Специалисты уволились, невропатолога детского нет. Внаглую отправляют к "платникам". А почему не в областную? С выдачей больничных бардак! Знакомая через прокуратуру восстановила больничный. Заключение о травме в 3-дневный срок, как положено по закону, не выдают! Можно и дальше продолжать. Прокуратура и Следственный комитет разберитесь. Девушки! Не удовлетворяйтесь только деньгами. Настаивайте на проверке законности, - отметил некто под именем "житель".

Об обращении Виктории в ЦГБ

Как рассказала «Курьер.Среда» Виктория сегодня, 11 ноября, она направила письмо в БЦГБ для того, чтобы ей вернули те, документы, которые она подавала при трудоустройстве и оформили соответствующие справки. Пока ответ из поликлиники Виктория не получила. В прокуратуре заявления девушек продолжают рассматривать.

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