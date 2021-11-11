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В Бердске перекроют движение у дома №52 по улице Вокзальной с 28 ноября по 27 декабря

9:11:1911/11/2021
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Там проходят работы на тепловой сети вокзала.

Дорожные работы начались на привокзальной площади. Фото: Pixabay.com

В Бердске перекрыли движение в районе Вокзальной 52. Это связано с осуществлением работ по установлению тепловой сети вокзала. Такое сообщение появилось на официальном сайте администрации города. Сообщается, что передвижение по внутриквартальной проезжей части, которая находится возле жилого дома №52 по улице, Вокзальная, полностью закрыто. Работы проводятся с 28 ноября по 27 декабря 2021 года.

– Призываем водителей, оказавшихся в районе данной дороги, быть внимательными и выбирать другие пути проезда, обращая внимание на дорожные знаки, – говорится в сообщении.

Напомним, ранее редакция «Курьер.Среда» сообщала, что в Калининграде мужчина пробил череп годовалому ребенку своей знакомой из-за того, что тот плакал. Женщина пришла в гости к 50-летнему товарищу и уснула, а когда проснулась, ребенка рядом уже не было. Она вызвала наряд полиции, который обнаружил тело малыша на чердаке. У него была открытая черепно-мозговая травма. Подозреваемый и мать ребенка оказались ранее судимы.

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дорогидорожные знакиЗАкрытие дорог.
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