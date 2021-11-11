Журнал People назвал имя самого сексуального мужчины планеты

Американский журнал People избрал самого сексуального мужчину планеты. По мнению журнала, им является 52-летний актер Пол Радд. Напомним, такая традиция соблюдается в выпущенных журналах с 1985 года. Сам Радд заявил, что видит себя в роли мужа и отца. По его словам, в свободнее от работы время он только и делает, что общается с родными. А первым человеком, которому он рассказал о такой новости стала его жена.
– Она улыбнулась и сказала, что редакторы журнала правы. Может она и соврала, но другого выбора у нее не было, – сообщает актер.
Американский актер Пол Радд знаменит по роли супергероя Человека-муравья в фильмах по комиксам Marvel. Также он принимал участие в съемках фильмов «Бестолковые», «Ромео + Джульетта», «Немножко беременна».
Напомним, ранее редакция «Курьер.Среда» сообщала, что в Бердске всех сотрудников, отказавшихся от вакцинации от коронавируса отстранят от работы без сохранения заработной платы. А их обязанности будут возложены других работников учреждения. Им повысят ежемесячный оклад за повышение рабочей нагрузки. Такое решение принял мэр Бердска.