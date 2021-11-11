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В Бердске компания "Нестле России" ищет менеджера по инновационным проектам на зарплату 150 000 рублей в месяц

9:39:3611/11/2021
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Также достойную заработную плату сможет получить учитель физики. Все зависит от опыта работы и образования соискателя.

работа вакансия
Предлагается работа

Центр занятости населения опубликовал новый список с вакансиями для жителей Бердска. В нем - 123 предложения о работе. Самыми высокооплачиваемыми оказались вакансии от ООО "Пурина Росся", также достойную заработную плату сможет получить учитель физики. Все зависит от опыта работы и образования соискателя.

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вакансияработа
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