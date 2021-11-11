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Более 40 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявлено в стране 11 ноября

10:35:1311/11/2021
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За сутки погибли 1 237 человек в России.

Ежедневно в стране заражается по 40 тысяч человек. Pixabay.com

В России продолжает расти число зараженных коронавирусом граждан. По данным оперштаба на 11 ноября зараженных ковидом стало на 40 759 больше, теперь общее число случаев заражения в стране 8 952 472 за все время пандемии. Выздоровлением завершилось заболевание у 33 156 человек за сутки и 7 687 317 за все время истории ковида.

Смертельных исходов зарегистрировано на 11 ноября 1 237, всего за пандемию в стране умерли 251 691человек. Больше всего зараженных выявлено в Москве — 6 240, Санкт-Петербурге — 3 230 и Подмосковье — 2 617.

По данным на четверг полный курс вакцинации в стране прошли более 57 миллионов человек, что составляет 48% - этого недостаточно для формирования коллективного иммунитета.

Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента отметила, что ситуация с числом погибших в стране становится тревожной. Справиться с коронавирусом можно только при помощи вакцинации, она если не спасет от заражения, то предотвратит от гибели пациента.

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