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Сберу 180: Шикарные поздравительные открытки и сердечные поздравления на День Сбербанка 12 ноября

12:15:3811/11/2021
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День работников Сбербанка России отмечается ежегодно 12 ноября. Этот профессиональный праздник был учрежден в 1998 году.

День Сбербанка

В день работников Сбербанка
Я желаю, каждый год
По карьере ехать танком,
Повышая свой доход.

Уважительных клиентов,
Замечательных друзей,
Теплых, радостных моментов
И счастливых будних дней.

День Сбербанка

Ты трудишься в Сбербанке ежедневно,
А значит, это точно праздник твой!
Поздравить я хочу тебе душевно,
Удача пусть всегда будет с тобой!

Желаю, чтобы все было в порядке:
В карьере и, конечно же, в семье,
Живи всегда счастливо и в достатке,
Всех благ земных желаю я тебе!

День Сбербанка

В Днем работников Сбербанка!
Вам — здоровья, красоты.
Повышайте знаний планку,
Достигая высоты!

Чтоб довольные клиенты, Позабыв про негатив, Вам дарили комплименты И улыбок позитив!

Стихи: Поздравок
Открытки: bipbap.ru

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