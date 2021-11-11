Сберу 180: Шикарные поздравительные открытки и сердечные поздравления на День Сбербанка 12 ноября

В день работников Сбербанка
Я желаю, каждый год
По карьере ехать танком,
Повышая свой доход.
Уважительных клиентов,
Замечательных друзей,
Теплых, радостных моментов
И счастливых будних дней.
Ты трудишься в Сбербанке ежедневно,
А значит, это точно праздник твой!
Поздравить я хочу тебе душевно,
Удача пусть всегда будет с тобой!
Желаю, чтобы все было в порядке:
В карьере и, конечно же, в семье,
Живи всегда счастливо и в достатке,
Всех благ земных желаю я тебе!
В Днем работников Сбербанка!
Вам — здоровья, красоты.
Повышайте знаний планку,
Достигая высоты!
Чтоб довольные клиенты, Позабыв про негатив, Вам дарили комплименты И улыбок позитив!