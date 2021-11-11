Светооператор вестерна «Ржавчина» будет судиться с Болдуином и участниками съемочной группы

Серж Светной – светооператор фильма, на съемках которого Алек Болдуин случайно расстрелял двух человек. Оператор Галину Хатчинс от полученных травм скончалась, а еще один пострадавший мужчина был госпитализирован. Светной подал в суд Калифорнии на стрелявшего и других участников съемочной группы. В том числе в список ответчиков войдут Ханна Гутьеррес-Рид, первый помощник режиссера фильма Дэвид Холлс и сам Алек Болдуин.
Истец хочет добиться моральной компенсации. Таким образом он хочет, чтобы виновные в смерти его коллеги понесли наказание.
– Такая трагедия случилась из-за неосторожности определенных лиц. Также и из-а бездействия других. Агентства, руководство и работодатели тоже должны понести ответственность, – считает заявитель.
Также мужчина утверждает, что в револьвер Colt 45-го калибра не должны были помещать боевые патроны. По его словам, патроны могли находиться где-угодно, но только не на съемочной площадке фильма. Напоминаем, трагедия произошла 21 октября. Тогда при съемках фильма "Ржавчина" актер Алек Болдуин выстрелил из оружия. Ранения получили два человека.