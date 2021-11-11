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Светооператор вестерна «Ржавчина» будет судиться с Болдуином и участниками съемочной группы

10:13:2611/11/2021
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Мужчина хочет добиться компенсации.

Светооператор подал в суд на съемочную группу за стрельбу. Фото: Pixabay.com

Серж Светной – светооператор фильма, на съемках которого Алек Болдуин случайно расстрелял двух человек. Оператор Галину Хатчинс от полученных травм скончалась, а еще один пострадавший мужчина был госпитализирован. Светной подал в суд Калифорнии на стрелявшего и других участников съемочной группы. В том числе в список ответчиков войдут Ханна Гутьеррес-Рид, первый помощник режиссера фильма Дэвид Холлс и сам Алек Болдуин.

Истец хочет добиться моральной компенсации. Таким образом он хочет, чтобы виновные в смерти его коллеги понесли наказание.

– Такая трагедия случилась из-за неосторожности определенных лиц. Также и из-а бездействия других. Агентства, руководство и работодатели тоже должны понести ответственность, – считает заявитель.

Также мужчина утверждает, что в револьвер Colt 45-го калибра не должны были помещать боевые патроны. По его словам, патроны могли находиться где-угодно, но только не на съемочной площадке фильма. Напоминаем, трагедия произошла 21 октября. Тогда при съемках фильма "Ржавчина" актер Алек Болдуин выстрелил из оружия. Ранения получили два человека.

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Должен ли понести ответственность кто-то кроме стрелявшего?

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