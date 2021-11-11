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ГИБДД озвучила перечень владельцев транспортных средств, которым не стоит покупать ОСАГО

10:55:1911/11/2021
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Все остальных случаях за отсутствие страховки нужно будет оплатить 800 рублей штрафа.

Кому не нужно покупать ОСАГО? Фото: Pixabay.com

В России представители Госавтоинспекции перечислили транспортные средства, владельцам которых не нужно покупать полис ОСАГО. Такие положения регулируются законом об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Обязательное страхование не требуется оформлять лицам, которые владеют транспортным средством, скорость которого составляет не более 20 км/ч. Транспорт не предназначен для передвижения по проезжим частям общего пользования и не должен государственно регистрироваться.

Также такой полис не нужен и для прицепов к машинам. Автомобили, в конструкции которых использованы гусеничные, полугусеничные, санные и другие неколесные движители. А во всех остальных случаях нужно обязательно оформлять полис. Иначе водитель будет оштрафован на 800 рублей.

Напомним, ранее редакция «Курьер.Среда» сообщала, что журнал People назвал имя самого сексуального мужчины на планете. Им оказался 52-летний актер Пол Радд. Артист может быть вам известен по роли Человека-муровья в фильмах по комиксам Marvel.

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