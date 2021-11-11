Правительство хочет запретить россиянам без QR-кодов ездить на транспорте и появляться в общественных местах

В Российском правительстве ведется разработка новых законопроектов, по которым могут ввести использование QR-кодов для поездок в транспорте и походов в общественные места. Об этом сообщили в РБК, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.
По информации источника мера будет временной и закончит действие в июне 2022 года. При этом детализацию новых норм оставят региональным властям.
После принятия поправок в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» пройти в общественные места или совершить путешествие как между городами, так и странами можно будет только тем, кто сделал прививку или переболел ковидом. Конкретные места, куда будут допускаться только обладатели QR-кодов будут определены местными властями.
Сообщается, что до 1 февраля 2022 года вместо QR-кода можно будет предъявить отрицательный тест ПЦР, однако с 1 февраля его можно будет предъявить только вместе со справкой о медотводе.
По сообщениям от источников, общественный транспорт и магазины будут доступны всем, вне зависимости от вакцинации.