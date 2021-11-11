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Правительство хочет запретить россиянам без QR-кодов ездить на транспорте и появляться в общественных местах

12:59:1511/11/2021
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Два законопроекта разрабатывают в кабмине. Окончательное решение по реализации будет приниматься в субъектах РФ.

QR-код будет использоваться гораздо шире. Фото: Pixabay

В Российском правительстве ведется разработка новых законопроектов, по которым могут ввести использование QR-кодов для поездок в транспорте и походов в общественные места. Об этом сообщили в РБК, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

По информации источника мера будет временной и закончит действие в июне 2022 года. При этом детализацию новых норм оставят региональным властям.

После принятия поправок в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» пройти в общественные места или совершить путешествие как между городами, так и странами можно будет только тем, кто сделал прививку или переболел ковидом. Конкретные места, куда будут допускаться только обладатели QR-кодов будут определены местными властями.

Сообщается, что до 1 февраля 2022 года вместо QR-кода можно будет предъявить отрицательный тест ПЦР, однако с 1 февраля его можно будет предъявить только вместе со справкой о медотводе.

По сообщениям от источников, общественный транспорт и магазины будут доступны всем, вне зависимости от вакцинации.

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QR кодиспользованиепоездки в транспорте
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