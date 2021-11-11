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11.11
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Резкий скачок цен на дизельное топливо и 98-й бензин произошел в Новосибирской области в начале ноября

12:45:2011/11/2021
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Стоимость остальных марок бензина на региональных АЗС оставалась на прошлой неделе без изменений.

Бензин только дорожает. Фото: "Курьер.Среда"

Новосибирскстат 11 ноября сообщил об изменении потребительских цен на  бензин и дизельное топливо в Новосибирской области за первую неделю ноября.

По данным статистиков, с 1 по 8 ноября 2021 года в регионе зарегистрировано повышение стоимости дизтоплива на 2,5% и автомобильного бензина марки АИ-98 на 1%. Цены на остальные виды топлива сохранились без изменения.

На областных автозаправках бензин марки АИ-92 на прошлой неделе можно было купить по цене от 43,99 до 47,10 рубля за 1 литр, марки АИ-95 - от 46,95 до 49,95, марки АИ-98 - от 56,40 до 59,65, солярку -  от 53,05 до 57,85 рубля за 1 литр.

В тот же период 2020 года года наблюдался рост цен на бензин марки АИ-98 на 0,1%. Стоимость остальных видов топлива оставалась неизменной.

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