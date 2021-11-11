Резкий скачок цен на дизельное топливо и 98-й бензин произошел в Новосибирской области в начале ноября

Новосибирскстат 11 ноября сообщил об изменении потребительских цен на бензин и дизельное топливо в Новосибирской области за первую неделю ноября.
По данным статистиков, с 1 по 8 ноября 2021 года в регионе зарегистрировано повышение стоимости дизтоплива на 2,5% и автомобильного бензина марки АИ-98 на 1%. Цены на остальные виды топлива сохранились без изменения.
На областных автозаправках бензин марки АИ-92 на прошлой неделе можно было купить по цене от 43,99 до 47,10 рубля за 1 литр, марки АИ-95 - от 46,95 до 49,95, марки АИ-98 - от 56,40 до 59,65, солярку - от 53,05 до 57,85 рубля за 1 литр.
В тот же период 2020 года года наблюдался рост цен на бензин марки АИ-98 на 0,1%. Стоимость остальных видов топлива оставалась неизменной.