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Расследование смерти главы МЧС Зиничева приостановлено — не могут найти виновного в гибели министра

1:32:4811/11/2021
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Два месяца прошло с момента гибели Евгения Зиничева. Расследованием трагедии занимаются в центральном аппарате СКР.

Евгений Зиничев возглавлял МЧС РФ до момента гибели 8 сентября. Фото: Wikimedia Commons

В центральном аппарате СК проводится установление причин и обстоятельств смерти главы МЧС Евгения Зиничева. Сообщается, что расследование приостановлено, заявили два источника из силовых ведомств для URA.RU.

- Если расследование обстоятельств смерти Зиничева приостановлено, то это может значить, что найден виновный, но его не могут привлечь к ответственности, например, он скрылся. Либо его только пытаются установить. Все эти процессы идут на уровне центрального аппарата СКР. Однако, по-моему, в этом деле нет состава преступления, и его давно пора закрыть, — пояснил высокопоставленный сотрудник СКР.

Существует ограничение по срокам расследований и предварительного следствия. 8 ноября прошло два месяца с того момента, как Евгений Зиничев сорвался со скалы в Красноярском крае.

Гибель главы МЧС России Евгения Зиничева произошла 8 сентября на плато Путорана. Трагедия случилась после учений по защите арктической зоны от чрезвычайной ситуации. Как сообщали официальные источники, глава МЧС сорвался со скалы, спасая кинорежиссера Александра Мельника, который также погиб. Зиничев удостоен звания Героя России посмертно.

Предполагали, что накажут охранников министра.

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смертьрасследованиеглава МЧСМЧС РФЕвгений Зиничев
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