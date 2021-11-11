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В Госдуме нашли способ повысить пенсии россиянам - отменить премии чиновникам

1:18:2711/11/2021
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Сергей Миронов уже распределил по отраслям 185 млрд рублей, которые заложены в бюджете на стимулирование представителей власти.

Сергей Миронов предложил увеличить пенсии за счет чиновников. Фото: Госдума

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил способ повышения пенсий - за счет денег, которые предусмотрены в бюджете на премии чиновникам.

«Мы предлагаем обнулить расходы бюджета на материальное стимулирование чиновников — это более 185 миллиардов рублей. Предлагаем сократить резервный фонд правительства на 220 миллиардов из 290», — написал Миронов в своем Telegram-канале 11 ноября.

Политик считает, что 68 млрд рублей из сэкономленной таким образом суммы можно направить на возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам, а 16 млрд — на индексацию пенсий военным.

Кроме того, депутат Госдумы выступил с идеей выделить дополнительно 40 млрд рублей на образование. Так финансирование отрасли повысится до 7% совокупных расходов бюджета.

Фракция Миронова в нижней палате парламента намерена направить 20 млрд рублей на культуру, по 10 млрд — на охрану окружающей среды и поддержку региональной науки, 100 млрд — на инфраструктурные проекты в субъектах РФ.

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