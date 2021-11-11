В Госдуме нашли способ повысить пенсии россиянам - отменить премии чиновникам

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил способ повышения пенсий - за счет денег, которые предусмотрены в бюджете на премии чиновникам.
«Мы предлагаем обнулить расходы бюджета на материальное стимулирование чиновников — это более 185 миллиардов рублей. Предлагаем сократить резервный фонд правительства на 220 миллиардов из 290», — написал Миронов в своем Telegram-канале 11 ноября.
Политик считает, что 68 млрд рублей из сэкономленной таким образом суммы можно направить на возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам, а 16 млрд — на индексацию пенсий военным.
Кроме того, депутат Госдумы выступил с идеей выделить дополнительно 40 млрд рублей на образование. Так финансирование отрасли повысится до 7% совокупных расходов бюджета.
Фракция Миронова в нижней палате парламента намерена направить 20 млрд рублей на культуру, по 10 млрд — на охрану окружающей среды и поддержку региональной науки, 100 млрд — на инфраструктурные проекты в субъектах РФ.