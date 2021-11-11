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Способ получения ударной дозы антител назвал иммунолог: Без прививки не обойтись

2:22:4711/11/2021
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Болибок рассказал, что при отсутствии контакта с зараженными организму незачем держать в себе защиту и тратить лишнюю энергию.

Врач объяснил, зачем нужно повторять прививку. Фото: PxHere
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Ударная доза антител вводится в организм при повторной вакцинации или после введения прививки через 6 месяцев после болезни. Об этом заявил иммунолог Владимир Болибок.

- Ревакцинация дает ударную дозу антител. Если мы поставим прививку первый раз, иммунная система выработает высокий уровень антител, но они будут быстро падать, потому что иммунитет так устроен, — приводит его слова Ura.ru.

Как пояснил медик, организм без контакта с инфекцией не будет держать в себе антитела и расходовать энергию. Болибок рассказал, что при повторном заражении или ревакцинации действовать начнут клетки памяти, в результате иммунитет станет долгосрочным и будет поддерживать организм. При этом аллерголог-иммунолог заметил, что уровень антител при ревакцинации станет огромным. Болибок отметил, что повторная вакцинация - самый безопасный способ дать сигнал организму не расслабляться.

В России в настоящее время уже 48% населения сделали прививки, теперь те, кто начал прививаться весной, могут пройти ревакцинацию.

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антителаиммунный ответВакцинация.Владимир Болибок
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