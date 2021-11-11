Способ получения ударной дозы антител назвал иммунолог: Без прививки не обойтись

Ударная доза антител вводится в организм при повторной вакцинации или после введения прививки через 6 месяцев после болезни. Об этом заявил иммунолог Владимир Болибок.
- Ревакцинация дает ударную дозу антител. Если мы поставим прививку первый раз, иммунная система выработает высокий уровень антител, но они будут быстро падать, потому что иммунитет так устроен, — приводит его слова Ura.ru.
Как пояснил медик, организм без контакта с инфекцией не будет держать в себе антитела и расходовать энергию. Болибок рассказал, что при повторном заражении или ревакцинации действовать начнут клетки памяти, в результате иммунитет станет долгосрочным и будет поддерживать организм. При этом аллерголог-иммунолог заметил, что уровень антител при ревакцинации станет огромным. Болибок отметил, что повторная вакцинация - самый безопасный способ дать сигнал организму не расслабляться.
В России в настоящее время уже 48% населения сделали прививки, теперь те, кто начал прививаться весной, могут пройти ревакцинацию.