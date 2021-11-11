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Четверо приемных детей сбежали от опекунов-садистов на Алтае: Детей били и морили голодом

1:51:1811/11/2021
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Мальчиков использовали как бесплатную рабочую силу. При этом дети жаловались на зверское к ним отношение опекунов своим учителям в школе. 

Четыре приемных мальчика в Алтайском крае сбежали от семьи опекунов из-за побоев. Фото: Рixabay.com

В опекунской семье в селе на Алтае постоянно избивали четырех приемных детей. В конце концов мальчики сбежали, устав от систематических побоев и унижения.

Как сообщили в управлении СКР по Алтайскому краю, возбуждено уголовное дело.

Семья из села Заковряшино Крутихинского района взяла на воспитание под опеку мальчиков 2007, 2008 и 2010 годов рождения. Но жилось им не сладко. По словам односельчан,  детей били, морили голодом и всячески издевались над ними. Мальчиков использовали как бесплатную рабочую силу. При этом дети жаловались на зверское к ним отношение опекунов своим учителям в школе.

Сбежавших детей уже нашли и направили в один из местных детских приютов. Следственный комитет намерены дать правовую оценку работе сотрудников опеки.

Как сообщал "Курьер.Среда", СК по Новосибирской области начал проверку по факту избиения подростка-сироты находящегося под опекой. 17-летний пострадавший обратился в больницу, откуда сведения передали в правоохранительные органы.

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