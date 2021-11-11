Четверо приемных детей сбежали от опекунов-садистов на Алтае: Детей били и морили голодом

В опекунской семье в селе на Алтае постоянно избивали четырех приемных детей. В конце концов мальчики сбежали, устав от систематических побоев и унижения.
Как сообщили в управлении СКР по Алтайскому краю, возбуждено уголовное дело.
Семья из села Заковряшино Крутихинского района взяла на воспитание под опеку мальчиков 2007, 2008 и 2010 годов рождения. Но жилось им не сладко. По словам односельчан, детей били, морили голодом и всячески издевались над ними. Мальчиков использовали как бесплатную рабочую силу. При этом дети жаловались на зверское к ним отношение опекунов своим учителям в школе.
Сбежавших детей уже нашли и направили в один из местных детских приютов. Следственный комитет намерены дать правовую оценку работе сотрудников опеки.
Как сообщал "Курьер.Среда", СК по Новосибирской области начал проверку по факту избиения подростка-сироты находящегося под опекой. 17-летний пострадавший обратился в больницу, откуда сведения передали в правоохранительные органы.