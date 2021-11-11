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Брата чемпиона Хабиба Нурмагомедова задержали в Шереметьево за наезд на полицейского в аэропорту Каспийска

3:02:2811/11/2021
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В столичный аэропорт пришла ориентировка с просьбой о содействии в задержании двух пассажиров при посадке самолета рейсом из Махачкалы. Среди них был Усман Нурмагомедов.

Усман Нурмагомедов - брат чемпиона UFC Хабиба. Фото: Instagram/usman_nurmagomedov

О задержании российский бойца смешанных единоборств, двоюродного брата бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Усмана, в настоящее время выступающего в MMA-промоушене Bellator, сообщается телеграм-канале Baza.

Задержание двух пассажиров проводилось в аэропорту Шереметьево, куда была отправлена ориентировка к моменту приземления самолета рейсом из Махачкалы. Сообщается, что Усмана подозревают в автомобильном наезде на сотрудника полиции в аэропорту Каспийска.

В настоящее время решается вопрос о помещении Нурмагомедова и Камала Идрисова, летевшего вместе с ним, в изолятор временного содержания.

- Они подозреваются в совершении наезда на автомобиле на сотрудника полиции на КПП "Аэропорт" Каспийска. Граждане доставлены в дежурную часть линейного подразделения, - сообщили в МВД.

23-летний Усман Нурмагомедов выступает в смешанных единоборствах. Ранее он был чемпионом по ММА среди юниоров-любителей, а затем стал выступать в промоушене Bellator.пока ничего неизвестно о подробностях инцидента, произошедшего в Каспийске.

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