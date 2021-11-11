Что приводит к смерти от коронавируса, установили ученые

Ученые обнаружили связь между нарушениями дыхания во сне и риском гибели при заболевании коронавирусом. Результаты исследования врачей из Кливлендского медицинского центра в США опубликовал журнал JAMA Networks.
Исследования основывались на данных 5400 пациентов больницы, учитывали сопутствующие факторы - различные заболевания, например, сердечные, легочные, рак, а также курит ли пациент.
Выяснилось, что гипоксия во сне на 31% увеличивает необходимость госпитализации и смертность при коронавирусной инфекции. Однако медики не обнаружили связи между патологией и повышенными шансами заражения ковидом.
Из почти 251 млн случаев заражения коронавирусом в мире, скончались свыше 5 млн человек. Пока вакцинация остается единственным способом противодействия новой инфекции.