Свадебное платье для Бритни Спирс сошьет известный дизайнер модного дома Версаче

Знаменитая американская певицы Бритни Спирс заинтриговала своих поклонников снимками в пышном розовом платье, которое очень напоминает подвенечный наряд.
Но Бритни рассказала, что сочетаться браком она будет в другом платье. Свадебный наряд ей разрабатывает всемирно известный дизайнер Донателло Версачче, с которым певицу связывает многолетняя дружба.
Поклонники Спирс ждут не дождутся ее появления в свадебной одежде. Впрочем, время церемонии бракосочетания все еще не объявлена. Хотя певица уже заявила, что хочет провести свадебную церемонию на Гавайях. На торжество она мечтает пригласить все тех, кто поддерживал ее в последнее непростое для нее время.
Напомним, что много лет Бритни Спирс находилась под опекой своего отца. И только сейчас она избавилась от тотального контроля. Отец запросил за отказ от опеки 2 млн долларов.