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Как и где в Бердске выбрать идеальные шторы: Простые и стильные советы

6:59:0211/12/2021
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Купить готовые шторы, заказать в ателье или выбрать материал и сшить своими руками? Перед таким раскладом сегодня стоят женщины в Бердске при приобретении штор. Бердские магазины штор и ателье готовы осуществить любое желание своих покупателей.

Легкие, тяжелые, двойные, с рисунком и без - стилисты советуют выделить окно, чтобы оно стало смысловым акцентом в комнате. Фото: Pixabay.com

Длина и ширина

Эти два параметра играют очень важную роль при выборе штор. Чтобы тюль лег фалдами, эдакими складочками, ширину гардины, на которой будет висеть тюль умножаем на два. Например, ваша гардина шириной 3 метра, значит, берем тюль шириной не менее 6 метров. Красота будет обеспечена.

Без портьер никуда

Все подобранное в тон мебели и обоев сегодня становится скучным. Представьте себе, комната и мебель выполнены в бежево-коричневых тонах. А на окне ультрасиние, или оранжевые портьеры: цветовых решений не сосчитать. Легкие, тяжелые, двойные, с рисунком и без - стилисты советуют выделить окно, чтобы оно стало смысловым акцентом в комнате.

Магазин-ателье «Одежда для окон». Фото: «Курьер.Среда»

ул. Лелюха, 7 («Аквариум»), т. 8-913-896-53-89
ул. Ленина, 30, т. 8-983-317-99-75

Магазин-ателье «Одежда для окон»
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Шторы японские, римские

Очень стильно смотрятся шторы в японском стиле. Две полоски прямые, как хочешь, так и двигаешь их. Можно совместить и с тюлем, и с портьерами.
Римские шторы - в складочку и непосредственно на стекло. Предлагаемое разнообразие тоже впечатляет.

Рулонные шторы

Эти шторы прочно вписались в современный интерьер и позволяют выделить дополнительное пространство, то есть подоконник становится предметом обстановки. Все зависит от вашей фантазии.

ООО «Фабрика окон». Фото: «Курьер.Среда.Бердск»

г. Бердск, ул. Первомайская, 11, т. 8-913-911-00-03, 8-953-874-00-03, 8 (383-41) 3-00-03

ООО «Фабрика окон»
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Отделка для пластиковых окон. Фото: «Курьер.Среда.Бердск»

г. Бердск, ул. Ленина, 12/1, т. 213-30-84

Отделка для пластиковых окон
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