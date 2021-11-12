Как и где в Бердске выбрать идеальные шторы: Простые и стильные советы

Длина и ширинаЭти два параметра играют очень важную роль при выборе штор. Чтобы тюль лег фалдами, эдакими складочками, ширину гардины, на которой будет висеть тюль умножаем на два. Например, ваша гардина шириной 3 метра, значит, берем тюль шириной не менее 6 метров. Красота будет обеспечена.
Без портьер никудаВсе подобранное в тон мебели и обоев сегодня становится скучным. Представьте себе, комната и мебель выполнены в бежево-коричневых тонах. А на окне ультрасиние, или оранжевые портьеры: цветовых решений не сосчитать. Легкие, тяжелые, двойные, с рисунком и без - стилисты советуют выделить окно, чтобы оно стало смысловым акцентом в комнате.
ул. Лелюха, 7 («Аквариум»), т. 8-913-896-53-89
ул. Ленина, 30, т. 8-983-317-99-75
Магазин-ателье «Одежда для окон»
_________________________________________________________
Шторы японские, римскиеОчень стильно смотрятся шторы в японском стиле. Две полоски прямые, как хочешь, так и двигаешь их. Можно совместить и с тюлем, и с портьерами.
Римские шторы - в складочку и непосредственно на стекло. Предлагаемое разнообразие тоже впечатляет.
Рулонные шторыЭти шторы прочно вписались в современный интерьер и позволяют выделить дополнительное пространство, то есть подоконник становится предметом обстановки. Все зависит от вашей фантазии.
г. Бердск, ул. Первомайская, 11, т. 8-913-911-00-03, 8-953-874-00-03, 8 (383-41) 3-00-03
ООО «Фабрика окон»
_________________________________________________________
г. Бердск, ул. Ленина, 12/1, т. 213-30-84
Отделка для пластиковых окон
_________________________________________________________