В Бердске раскрыт секрет счастья и молодости женщин: с чего начать - шуб или салона красоты, - рассказываем

«Чего хочет женщина?» - такой же философский вопрос, как у Шекспира «быть или не быть?». Для многих мужчин и даже для самих женщин остается загадкой, чего же они хотят на самом деле. Так устроена природой психология прекрасных дам и юных леди. И раз сама матушка-природа распорядилась быть неопределенными и таинственными, значит, нужно брать от жизни все. Хочется побаловать походом в салон красоты на весь день? Пожалуйста! Купить шубу в новом сезоне? Почему бы и нет, если позволяют деньги. А может, махнуть на все рукой и отправиться в недельное путешествие в санаторий или SPA-отель? В современном мире таких возможностей вагон и маленькая тележка. Поэтому нужно использовать их все!
Сейчас на просторах Интернета большинство женщин устраивает целые челленджи любви к себе. В обществе бытует стереотип, что «слабый» пол – это, в первую очередь, хранительница очага, хозяйка дома и мать детей. Такого устойчивого мнения можно было придерживаться во времена Ивана Грозного и его «Домостроя». Современная женщина может позволить себе одновременно быть как домохозяйкой, так и бизнес-леди. А кто давно задержался в декретном отпуске и вовсе должен уделять себе 50% внимания. Позаботиться о нас самих можем только мы сами. Поэтому отложите все повседневные дела хотя бы на день, отправив детей по бабушкам и дедушкам, мужа на работу, а сами – в салон красоты.
г. Бердск, ул. Лелюха, 13 т. 8 (383-41) 216-09
Love shop «Магия любви»
_________________________________________________________
Посмотреть на себя с новой стороны поможет кардинальная смена образа. Например, смелая стрижка и свежий цвет волос. Некрасивых женщин не бывает! Но бывают неухоженные. Руки вообще являются визитной карточкой у представительниц прекрасного пола. Поэтому, когда закончите с шевелюрой, отправляйтесь к мастеру по маникюру.
Брови задают характер лица. Хотите выглядеть строже или, наоборот, милее, здесь поможет мастер по оформлению бровей, который подберет форму и цвет, сделает процедуры, позволяющие отрастить брови, придать им форму, красоту и блеск.
Не хотите красить и портить тушью ресницы, но при этом выглядеть ухоженно и всегда «при параде»? Нарастите ресницы. Видов искусственных ресниц тоже много. Они бывают разной степени густоты и длины. Все зависит от строения глаза и того, как должны воспринимать вас окружающие люди.
Бердск, ул. Лунная, 11а, Запись на парение: 8-996-377-67-67
Бани Бердские
________________________________________________________________________________________
После базовых процедур красоты завершить поход в салон может шугаринг (удаление нежелательных волос с помощью воска или сахарного раствора) или солярий (не забудьте про противопоказания), а также косметолог или массажист.
После родов или длительной сидячей работы позвоночник нуждается в лечащих движениях, которые обеспечит только квалифицированный врач. Но тратить выходной для похода в больницу хочется только при необходимости. Поэтому, чтобы избежать посещения хирурга или остеопата, лучше сходите в массажный кабинет, закрепив результат SPA-процедурами для лица и тела.
Шоппинг – неотъемлемая часть в жизни каждой женщины. В Бердске достаточное количество шоу-румов и фирменных магазинов, производителей одежды, где уж точно сможет выбрать себе новый наряд любая женщина. А чтобы платье сидело, как на манекене, приобретите абонемент в тренажерный зал, бассейн или йогу. Физические нагрузки должны быть не только возле плиты или пылесосом, утюгом в руках. Помните, что вы у себя одна. Так окружите себя любовью и вниманием на пределах чувств!