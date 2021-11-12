Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
12.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Бердске раскрыт секрет счастья и молодости женщин: с чего начать - шуб или салона красоты, - рассказываем

9:00:0011/12/2021
0

Посмотреть на себя с новой стороны поможет кардинальная смена образа. Например, смелая стрижка и свежий цвет волос. Некрасивых женщин не бывает! Но бывают неухоженные. Руки вообще являются визитной карточкой у представительниц прекрасного пола.

Посмотреть на себя с новой стороны поможет кардинальная смена образа. Фото: Pixabay.com

«Чего хочет женщина?» - такой же философский вопрос, как у Шекспира «быть или не быть?». Для многих мужчин и даже для самих женщин остается загадкой, чего же они хотят на самом деле. Так устроена природой психология прекрасных дам и юных леди. И раз сама матушка-природа распорядилась быть неопределенными и таинственными, значит, нужно брать от жизни все. Хочется побаловать походом в салон красоты на весь день? Пожалуйста! Купить шубу в новом сезоне? Почему бы и нет, если позволяют деньги. А может, махнуть на все рукой и отправиться в недельное путешествие в санаторий или SPA-отель? В современном мире таких возможностей вагон и маленькая тележка. Поэтому нужно использовать их все!

Сейчас на просторах Интернета большинство женщин устраивает целые челленджи любви к себе. В обществе бытует стереотип, что «слабый» пол – это, в первую очередь, хранительница очага, хозяйка дома и мать детей. Такого устойчивого мнения можно было придерживаться во времена Ивана Грозного и его «Домостроя». Современная женщина может позволить себе одновременно быть как домохозяйкой, так и бизнес-леди. А кто давно задержался в декретном отпуске и вовсе должен уделять себе 50% внимания. Позаботиться о нас самих можем только мы сами. Поэтому отложите все повседневные дела хотя бы на день, отправив детей по бабушкам и дедушкам, мужа на работу, а сами – в салон красоты.

Love shop
Love shop «Магия любви»

г. Бердск, ул. Лелюха, 13 т. 8 (383-41) 216-09

Love shop «Магия любви»
_________________________________________________________

Посмотреть на себя с новой стороны поможет кардинальная смена образа. Например, смелая стрижка и свежий цвет волос. Некрасивых женщин не бывает! Но бывают неухоженные. Руки вообще являются визитной карточкой у представительниц прекрасного пола. Поэтому, когда закончите с шевелюрой, отправляйтесь к мастеру по маникюру.

Брови задают характер лица. Хотите выглядеть строже или, наоборот, милее, здесь поможет мастер по оформлению бровей, который подберет форму и цвет, сделает процедуры, позволяющие отрастить брови, придать им форму, красоту и блеск.

Не хотите красить и портить тушью ресницы, но при этом выглядеть ухоженно и всегда «при параде»? Нарастите ресницы. Видов искусственных ресниц тоже много. Они бывают разной степени густоты и длины. Все зависит от строения глаза и того, как должны воспринимать вас окружающие люди.

Бани Бердские

Бердск, ул. Лунная, 11а, Запись на парение: 8-996-377-67-67

Бани Бердские
________________________________________________________________________________________

После базовых процедур красоты завершить поход в салон может шугаринг (удаление нежелательных волос с помощью воска или сахарного раствора) или солярий (не забудьте про противопоказания), а также косметолог или массажист.

После родов или длительной сидячей работы позвоночник нуждается в лечащих движениях, которые обеспечит только квалифицированный врач. Но тратить выходной для похода в больницу хочется только при необходимости. Поэтому, чтобы избежать посещения хирурга или остеопата, лучше сходите в массажный кабинет, закрепив результат SPA-процедурами для лица и тела.

Шоппинг – неотъемлемая часть в жизни каждой женщины. В Бердске достаточное количество шоу-румов и фирменных магазинов, производителей одежды, где уж точно сможет выбрать себе новый наряд любая женщина. А чтобы платье сидело, как на манекене, приобретите абонемент в тренажерный зал, бассейн или йогу. Физические нагрузки должны быть не только возле плиты или пылесосом, утюгом в руках. Помните, что вы у себя одна. Так окружите себя любовью и вниманием на пределах чувств!

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
секс-шоп в Бердскесалоны красоты в бердскебани в бердске
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Выбор редакции

Вслед за теплым ноябрем 2021 года в Сибирь придет аномально холодный декабрь: что говорят метеорологи об особенностях зимы 2021-2022
Коридор затмений с 19 ноября по 4 декабря 2021 года: что астрология говорит об этом периоде. Самое важное для каждого знака зодиака в этот опасный период
Самые новые симптомы коронавируса осенью 2021 года: их не было в первую и вторую волну пандемии
В Бердске 56-летняя пенсионерка-инвалид осталась без денег: «Все забирают приставы и банк»1

Последние новости

В МВД прокомментировали инцидент со стрелявшим в дочь инспектором ДПС
9:15:00 11/12/2021
В МВД прокомментировали инцидент со стрелявшим в дочь инспектором ДПС
Под Тюменью загадочно исчез 17-летний Антон Гольцман после проводов своего друга в армию
9:06:54 11/12/2021
Под Тюменью загадочно исчез 17-летний Антон Гольцман после проводов своего друга в армию
В Новосибирской области поставлен новый рекорд по новым зараженным коронавирусом
9:03:41 11/12/2021
В Новосибирской области поставлен новый рекорд по новым зараженным коронавирусом
Сильная магнитная буря 16 ноября 2021: геоудар может перерасти в космический шторм. Почему в конце осени солнечные геоколебания активны
9:00:18 11/12/2021
Сильная магнитная буря 16 ноября 2021: геоудар может перерасти в космический шторм. Почему в конце осени солнечные геоколебания активны
БердскВ Бердске раскрыт секрет счастья и молодости женщин: с чего начать - шуб или салона красоты, - рассказываем
9:00:00 11/12/2021
В Бердске раскрыт секрет счастья и молодости женщин: с чего начать - шуб или салона красоты, - рассказываем
Инспектор ДПС, простреливший в такси голову дочери, был сильно пьян
8:56:14 11/12/2021
Инспектор ДПС, простреливший в такси голову дочери, был сильно пьян
В Новосибирске безработный мужчина месяц насиловал 15-летнюю девочку у нее дома
8:46:07 11/12/2021
В Новосибирске безработный мужчина месяц насиловал 15-летнюю девочку у нее дома
Появилось фото инспектора ДПС, выстрелившего в голову дочери в такси под Москвой
8:32:32 11/12/2021
Появилось фото инспектора ДПС, выстрелившего в голову дочери в такси под Москвой
БердскВ Бердске маньяк насиловал и душил брюками красивых брюнеток: Как Михаил Юдин держал в страхе город три года и как его поймали - воспоминания очевидцев и начальника полиции Игоря Иуса
8:29:21 11/12/2021
В Бердске маньяк насиловал и душил брюками красивых брюнеток: Как Михаил Юдин держал в страхе город три года и как его поймали - воспоминания очевидцев и начальника полиции Игоря Иуса
Депутат Милонов предложил сократить рабочий день в осенне-зимний период
8:21:52 11/12/2021
Депутат Милонов предложил сократить рабочий день в осенне-зимний период