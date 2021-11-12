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Где в Бердске вылечить зубки и постричь шерстку любимому питомицу: Самые лучшие ветклиники и грумеры города

8:00:0011/12/2021
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Домашних животных называют братьями нашими меньшими, ведь они нуждаются во внимании и заботе не меньше человека.

Будьте готовы к полноценному уходу за своим питомцем, будто это маленький новорожденный ребенок. Фото: Pixabay.com

Если раньше животных из диких превращали в домашних, чтобы они охраняли жилье, то со временем их прикладное значение поменялось на декоративное. В этой связи сфера ветеринарии стала развиваться в разных направлениях, и теперь, помимо классического терапевта и хирурга, существует еще множество специалистов, как у людей. Только вот животные, в отличие от людей, не могут позаботиться сами о себе, поэтому, заводя себе питомца, будьте готовы к полноценному уходу за ним, будто это маленький новорожденный ребенок.

Четвероногие друзья не умеют чистить зубы и язык по утрам и вечерам, а любят поесть часто. Многие хозяева сталкиваются с неприятным запахом изо рта у своих питомцев, но как устранить его не знают. Некоторые покупают специальные косточки или игрушки, которые в процессе жевания удаляют зубной налет или камень. Но этого недостаточно. Ведь структура зуба у животного такая же, как и у человека. А значит, им тоже нужно регулярно посещать стоматолога минимум дважды в год. Сделать это может только хозяин питомца.

Ветеринарная клиника "Доктор Айболит". Фото: "Доктор Айболит"

г. Бердск, переулок Промышленный, 2а, т. 3-10-13

Ветеринарная клиника "Доктор Айболит"
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Ветеринарная стоматология, в основном, оказывает следующие виды услуг: профессиональная чистка зубного ряда и полости рта, удаление лишних зубов, операция на челюсти. Профессиональную чистку зубов нужно делать обязательно. Дело в том, что у животных налет образуется гораздо быстрее. Налет со временем перерождается в зубной камень, который в последующем разрастается под десну. Так появляются пародонтальные карманы, вызывающие воспаление и боль во время приема пищи. Запуская гигиену полости рта, хозяин питомца может привести к его инвалидности. Больной зуб расшатывается и выпадает. Животное не сможет в полной мере питаться, начнутся проблемы с желудком и кишечником, а затем и всем организмом.

Но проблемы с ЖКТ могут начаться не только по причине запущенной гигиены полости рта, но и неухоженного внешнего вида. Питомец, когда вылизывает свою шерстку, поглощает вовнутрь большое количество волосков, которые превращаются в комки, вызывающие боли в животе и несварение. Поэтому необходимо своевременно обращаться к собачьему и кошачьему парикмахеру – грумеру. Грумер грамотно проведет стрижку, удалив лишнее скопление шерсти в определенных местах безболезненно. Помимо этого, хозяин может выбрать любой вид стрижки: классическая, модельная, для выставки, специфичная, летняя.

Сюда же входит уход за ногтями. Длинные и острые коготки у домашнего питомца нередко становятся проблемой для хозяев, а точнее, для мебели и пола в доме. Но совсем делать короткую длину не рекомендуется тоже, ввиду того что животное с помощью ногтей помогает себе во время употребления пищи и гигиенических процедур.

Стрижка собак и кошек. Фото: «Курьер.Среда»

г. Бердск, Микрорайон, 13, т. 8-913-460-50-68, 8-951-388-86-10

Стрижка собак и кошек
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