Заранее предсказать приступ при эпилепсии поможет новая разработка

Несмотря на лекарства, хирургическое вмешательство и устройства для нейростимуляции, у многих людей с эпилепсией по-прежнему возникают судороги. Непредсказуемый характер припадков сильно ограничивает. Если бы приступы можно было надежно спрогнозировать, люди с эпилепсией могли бы изменить свою деятельность, принять быстродействующие лекарства или включить свой нейростимулятор, чтобы предотвратить приступ или минимизировать его последствия.
Новое исследование, опубликованное в научных отчетах исследователей Mayo Clinic и международных сотрудников, показало, что закономерности можно идентифицировать у пациентов, которые носят специальное устройство для мониторинга наручных часов в течение шести-12 месяцев, что позволяет предупредить о припадке примерно за 30 минут. В большинстве случаев это хорошо срабатывало для пяти из шести обследованных пациентов, пишетMedical Xpress.
"Как надежный прогноз погоды помогает людям планировать свою деятельность, так и прогнозирование приступов может помочь пациентам, страдающим эпилепсией. скорректировать свои планы, если они знали, что приступ неизбежен», - говорит Бенджамин Бринкманн, доктор философии, специалист по эпилепсии в больнице. Клиника Мэйо и старший автор. «Это исследование с использованием устройства для ношения на запястье показывает, что получение надежных прогнозов приступов у людей, страдающих эпилепсией, возможно без прямого измерения активности мозга».
В ходе исследования пациенты с лекарственно-устойчивой эпилепсией и имплантированным устройством нейростимуляции, которое отслеживает электрическую активность мозга, получили два записывающих устройства на запястье и планшетный компьютер для ежедневной загрузки данных в облачное хранилище. Пациенты были проинструктированы носить один браслет, в то время как другой заряжался. Они меняли устройства каждый день в определенное время. Они использовали устройства, участвуя в своей обычной деятельности, предоставляя уникальные долгосрочные данные для исследования.
Информация, полученная с носимого устройства, включала электрические характеристики кожи, температуру тела, кровоток, частоту сердечных сокращений и данные акселерометрии, которые отслеживают движение. Данные были проанализированы с помощью нейросетевого подхода к искусственному интеллекту с глубоким обучением, с использованием алгоритма временных рядов и частотного анализа. Поскольку у участников исследования уже было имплантированное устройство для глубокой стимуляции мозга для лечения эпилепсии, эти устройства для нейростимуляции использовались для подтверждения припадков, что позволило команде измерить точность прогнозов с помощью устройств, носимых на запястье.
Доктор Бринкманн отмечает, что, хотя способность прогнозировать приступы ранее была продемонстрирована с использованием имплантированных устройств для мозга, многие пациенты не хотят инвазивного имплантата.
«Мы надеемся, что это исследование с использованием носимых устройств проложит путь к интеграции прогнозирования приступов в клиническую практику в будущем», - говорит д-р Бринкманн, отмечая, что это предварительное исследование, и дополнительные пациенты записывают данные, чтобы расширить этот тест.
Другими авторами являются Мона Нассери, доктор философии, клиника Мэйо и Университет Северной Флориды; Таль Пал Аттиа, клиника Мэйо; Бони Джозеф, MBBS, клиника Мэйо; Николас Грегг, доктор медицины, клиника Мэйо; Эван Медсестра, доктор философии, медицинский провидец; Педро Виана, Королевский колледж Лондона; Грегори Уоррелл, доктор медицины, доктор философии, клиника Мэйо; Маттиас Думпельманн, доктор философии, Фрайбергский университет; Марк Ричардсон, доктор философии, Королевский колледж; и Дин Фристоун, доктор философии, медицинский провидец.