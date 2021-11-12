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У кого после перенесенного коронавируса лучше вырабатываются антитела и кому вакцина после болезни обязательна?

5:30:3811/11/2021,при Университете Питтсбурга
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Центры по контролю и профилактике заболеваний недавно опубликовали новые данные, показывающие, что невакцинированные люди, недавно перенесшие инфекцию, в пять раз чаще заболевают COVID-19, чем вакцинированные.

Большинство исследований ответа антител на инфекцию SARS-CoV-2 было сосредоточено на пациентах, которые выздоровели от тяжелых форм COVID-19. Фото: Pexels
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Анализ взрослых, выздоровевших от COVID-19 средней степени тяжести, показал, что у людей в возрасте до 30 лет уровень нейтрализующих антител ниже, чем у пожилых людей, что позволяет предположить, что более молодые люди могут быть менее защищены от второй инфекции.

Результаты, опубликованные на веб-сайте препринтов medRxiv и объявленные сегодня перед рецензируемой публикацией, показывают, что вакцинация важна даже для молодых людей, которые ранее были инфицированы вирусом SARS-CoV-2.

«Я знаю, что многие люди думают:« У меня COVID, поэтому мне не нужно делать прививку», - сказал старший автор Джон Алкорн, доктор философии, профессор педиатрии в Школе медицины и медицины Питтсбургского университета. Детская больница UPMC в Питтсбурге. «Но это исследование предполагает, что некоторые пациенты, особенно молодые люди, не обладают особенно хорошей памятью на антитела после заражения, что указывает на то, что иммуностимуляция с помощью вакцинации важна для этих людей», пишет Medical Xpress.

Во время заражения SARS-CoV-2 иммунная система вырабатывает вирус-специфические антитела и В-клетки памяти, которые остаются в кровотоке и могут помочь предотвратить вторую инфекцию от того же патогена. Но со временем эта защита может ослабнуть. Исследователи все еще пытаются понять, насколько устойчив этот ответ антител после выздоровления от COVID-19 и обладают ли одни группы людей более длительной иммунной памятью, чем другие.

Большинство исследований ответа антител на инфекцию SARS-CoV-2 было сосредоточено на пациентах, которые выздоровели от тяжелых форм COVID-19, что побудило исследователей исследовать более легкие формы заболевания.

Алкорн и его команда набрали 173 пациента в возрасте от 19 до 79 лет с COVID-19 легкой или средней степени тяжести, которые посетили своих врачей для лечения, за исключением госпитализированных, что указывает на тяжелое заболевание. Исследователи собрали образцы крови у участников через несколько недель после выздоровления и измерили антитела против SARS-CoV-2. Они также показали, что антитела способны инактивировать или нейтрализовать вирус в лабораторной посуде и что более высокие уровни антител связаны с более высокой нейтрализующей активностью.

Сравнивая пациентов, исследователи обнаружили, что у некоторых людей был высокий уровень антител, в то время как у других был гораздо более низкий ответ, и эти различия не были объяснены временем, прошедшим с момента заражения. Но когда исследователи разделили участников на разные возрастные группы, они обнаружили кое-что удивительное: у пациентов в возрасте до 30 лет вырабатывались более низкие уровни антител по сравнению со всеми другими возрастными группами.

«Некоторые люди, особенно молодые, не особенно хорошо реагируют с точки зрения иммунной памяти на предыдущую инфекцию. Эти люди могут быть недостаточно защищены от второй инфекции», - пояснил Алкорн. «Но теперь у нас есть инструмент - вакцины, - которые могут стимулировать иммунный ответ и усилить защиту. Это исследование дает больше доказательств в пользу рекомендации о том, что люди, у которых есть COVID-19, должны пройти вакцинацию».

Центры по контролю и профилактике заболеваний недавно опубликовали новые данные, показывающие, что невакцинированные люди, недавно перенесшие инфекцию, в пять раз чаще заболевают COVID-19, чем вакцинированные, что указывает на то, что вакцины обеспечивают лучшую защиту, чем предыдущая инфекция, и подчеркивая важность прививки. даже для излечившихся от болезни.

По словам Алкорна, непонятно, почему у молодых людей самый плохой иммунный ответ. Другие исследования показали, что тяжесть заболевания COVID-19 связана с более высоким уровнем антител, поэтому исследователи подозревали, что низкий ответ антител у пациентов до 30 лет может быть вызван тем, что эти пациенты не были такими больными, как их старшие сверстники.

Чтобы проверить эту гипотезу, команда проанализировала медицинские карты пациентов. Используя количество дней с симптомами как показатель серьезности заболевания, они обнаружили, что люди в возрасте до 45 лет болеют меньше, чем пациенты старшего возраста.

«Но люди в возрасте до 30 лет и от 31 до 45 лет имели одинаковую продолжительность симптомов, но их уровни антител значительно различались», - сказал Алкорн. «Эти данные свидетельствуют о том, что серьезность заболевания может повлиять на уровень защиты человека, но это не объясняет всего».

Алкорн и его команда планируют наблюдать за теми же пациентами, чтобы измерить, как уровни нейтрализующих антител изменяются в течение более длительных периодов времени. Поскольку некоторые из этих пациентов уже получили вакцину от COVID-19, исследователи также будут сравнивать уровни антител у тех, кто был или не был иммунизирован.

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коронавирусCOVID-19антитела вакцина
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