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11.11
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Сезон Стрельца приближается: точные даты и что это значит для вас?

8:00:1011/11/2021,ИЗЗИ DEIBE
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Вам следует попытаться мыслить масштабно, путешествовать далеко, быть открытым для всего, что вам предлагают, и сосредоточиться на образовании.

Солнце находится на своем пути в Стрельца, и вы можете рассчитывать на действительно положительный месяц. Фото: Pixabay

Солнце в настоящее время находится в Скорпионе, и жуткое, таинственное и преобразующее настроение, которое царит над нами с 23 октября, продлится еще несколько недель. Наступает сезон Стрельцов, который продлится до (почти) конца года.

Когда начинается сезон Стрельцов и что это значит?

В астрологии Солнце представляет наш сознательный разум, наше эго, нашу идентичность и здесь и сейчас. Знак зодиака, в котором находится Солнце в определенный момент, влияет на всех, независимо от того, какой у вас знак зодиака, пишет EXPRESS.

Когда Солнце находится в вашем знаке, вы чувствуете себя как дома и можете быть самым настоящим собой.Когда Солнце находится в другом знаке, мы склонны копировать или учиться на чертах этого знака.

Например, когда Солнце находится в Скорпионе, мы все более реалистичны и обращаемся к своим темным сторонам. В сезон Козерога мы более сосредоточены и рассудительны. Солнце находится на своем пути в Стрельца, и вы можете рассчитывать на действительно положительный месяц.

Когда начинается сезон Стрельцов?

Сезон Стрельцов начинается 22 ноября и длится до 21 декабря.

Согласно Cafe Astrology, с Солнцем в Стрельце наш фокус смещается с потребности в интимной связи с человеком и с самими собой на желание дотянуться до мира.

Гороскоп гласит: «У нас появилось новое желание соединиться с чем-то большим, чем мы сами».
Пока Солнце движется через этот огненный, изменчивый знак, мы можем предпринять шаги, чтобы лучше понять и осознать окружающий нас мир.

Cafe Astrology гласит: Мы больше способны набраться смелости, чтобы расширить свой кругозор и перейти к новым способам мышления.

«Мы можем обрести больше уверенности и оптимизма, сосредоточив внимание на общей картине, поскольку мы уходим от нашего внимания к деталям обыденного существования.

«Хотя мы можем быть склонны переусердствовать с нашими ожиданиями, у нас есть возможность взрастить нашу веру, надежду и видение под этим влиянием».
Когда Солнце находится в Стрельце, Tarot.com говорит, что вы должны «пойти по-крупному или вернуться домой».

Вам следует попытаться мыслить масштабно, путешествовать далеко, быть открытым для всего, что вам предлагают, и сосредоточиться на образовании.

На сайте говорится: «Примите любовь Стрельца к обучению и расширьте свой кругозор с помощью совершенно новой темы, которую вы всегда хотели изучить.

«Скажите« да »- как приспособленец и склонный к риску Стрелец всегда готов на все в любой момент.

«Принимайте все приглашения, даже если они кажутся немного устрашающими - если вы никогда не попробуете, вы никогда не узнаете».

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