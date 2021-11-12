Сезон Стрельца приближается: точные даты и что это значит для вас?

Солнце в настоящее время находится в Скорпионе, и жуткое, таинственное и преобразующее настроение, которое царит над нами с 23 октября, продлится еще несколько недель. Наступает сезон Стрельцов, который продлится до (почти) конца года.
Когда начинается сезон Стрельцов и что это значит?
В астрологии Солнце представляет наш сознательный разум, наше эго, нашу идентичность и здесь и сейчас. Знак зодиака, в котором находится Солнце в определенный момент, влияет на всех, независимо от того, какой у вас знак зодиака, пишет EXPRESS.
Когда Солнце находится в вашем знаке, вы чувствуете себя как дома и можете быть самым настоящим собой.Когда Солнце находится в другом знаке, мы склонны копировать или учиться на чертах этого знака.
Например, когда Солнце находится в Скорпионе, мы все более реалистичны и обращаемся к своим темным сторонам. В сезон Козерога мы более сосредоточены и рассудительны. Солнце находится на своем пути в Стрельца, и вы можете рассчитывать на действительно положительный месяц.
Когда начинается сезон Стрельцов?Сезон Стрельцов начинается 22 ноября и длится до 21 декабря.
Согласно Cafe Astrology, с Солнцем в Стрельце наш фокус смещается с потребности в интимной связи с человеком и с самими собой на желание дотянуться до мира.
Гороскоп гласит: «У нас появилось новое желание соединиться с чем-то большим, чем мы сами».
Пока Солнце движется через этот огненный, изменчивый знак, мы можем предпринять шаги, чтобы лучше понять и осознать окружающий нас мир.
Cafe Astrology гласит: Мы больше способны набраться смелости, чтобы расширить свой кругозор и перейти к новым способам мышления.
«Мы можем обрести больше уверенности и оптимизма, сосредоточив внимание на общей картине, поскольку мы уходим от нашего внимания к деталям обыденного существования.
«Хотя мы можем быть склонны переусердствовать с нашими ожиданиями, у нас есть возможность взрастить нашу веру, надежду и видение под этим влиянием».
Когда Солнце находится в Стрельце, Tarot.com говорит, что вы должны «пойти по-крупному или вернуться домой».
Вам следует попытаться мыслить масштабно, путешествовать далеко, быть открытым для всего, что вам предлагают, и сосредоточиться на образовании.
На сайте говорится: «Примите любовь Стрельца к обучению и расширьте свой кругозор с помощью совершенно новой темы, которую вы всегда хотели изучить.
«Скажите« да »- как приспособленец и склонный к риску Стрелец всегда готов на все в любой момент.
«Принимайте все приглашения, даже если они кажутся немного устрашающими - если вы никогда не попробуете, вы никогда не узнаете».