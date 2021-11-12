Магнитная буря 12 ноября 2021: сколько дней продержится спокойная обстановка?

По предварительному прогнозу, 12 ноября не ожидается серьезных изменений магнитосферы нашей планеты. Это связано с тем, что серьезных солнечных вспышек пока не возникает, которые могли бы достигнуть Земли и нарушить спокойное магнитное поле.
Таким образом, с утра магнитное поле ожидается спокойным, но сменится на двухбалльную магнитную бурю в 16.00 по Новосибирску. Такая обстановка продержится несколько часов, после чего на геомагнитном поле Земли будут постепенно нарастать колебания.
По словам исследователей, в периоды сильной магнитной бури могут возникнуть проблемы с электричеством, спутниками и радио. Но в этом нет ничего опасного для людей. Хотя метеопаты могут испытать на себе резкие перемены космической погоды. У многих появляются симптомы в виде слабости, головных болей, тревоги и затрудненном дыхании. Обычно геомагнитная буря может плохо повлиять на человека с заболеванием сердца или кровеносных сосудов. Поэтому необходимо всегда держать рядом с собой нужные лекарства.
Стоит отметить, что одни могут предчувствовать магнитную бурю за несколько дней или часов до ее возникновения, а другие после или в период ее действия.
Как чувствуют себя наши читатели?
- Голову сжимает и боль в висках.
- Нервное напряжение и холод внутри.
- Бессонница, голова тяжёлая, дрожь внутренняя.
- Головные боли, давит затылок и бессонница.
Чтобы снять нервное напряжение в такие дни, полезно использовать успокаивающие растительные средства (валериана, пустырник, пион, мята, мелисса). Свою эффективность доказали травяные чаи с добавлением ромашки, малины. При этом малина обладает способностью разжижать кровь и предотвращать образование тромбов.