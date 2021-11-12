Ученые обнаружили антитело, которое может защитить от нескольких коронавирусов сразу

Исследовательская группа обнаружила антитело Covid, эффективное против вируса, всех его вариантов и всех типов коронавируса.
Антитело DH1047 может связываться с вирусными клетками и предотвращать их репликацию и заражение человека.
Исследователи считают, что антитело может стать ключом к будущим исследованиям вакцины от вирусных вспышек.
DH1047 также может помочь в лечении симптомов, которые уже инфицированный человек может ощущать от вируса.
Ученые определили антитело, которое может защитить людей от COVID-19 , его вариантов и других типов коронавирусов, пишет MailOnline.
Антитело DH1047 работает, связываясь с клетками вируса и нейтрализуя их, предотвращая их репликацию. Он эффективен как для предотвращения инфекции, так и для лечения человека, который уже заразился Covid.
Исследовательская группа из Университета Северной Каролины - Чапел-Хилл (UNC) и Университета Дьюка в Дареме считает, что нашла ключевой элемент, который может помочь в борьбе с нынешней пандемией и будущими вирусными вспышками.
«Это антитело может быть терапевтическим средством против текущей эпидемии», - говорится в заявлении доктора Бартона Хейнса, директора Duke Human Vaccine Institute и соавтора исследования. Он также может быть доступен для будущих вспышек, если или когда другие коронавирусы перейдут от своих естественных животных-хозяев к людям».
Исследователи, опубликовавшие свои выводы 2 ноября в журнале Science Translational Medicine , выявили более 1700 антител к коронавирусу.
Из этого пула 50 были идентифицированы, которые могли связываться как с Covid, так и с SARS - вирусом, вызвавшим вспышку в Азии в начале 2000-х годов - клетками.
Один, названный DH1047, был особенно эффективным, поскольку мог связываться со всеми видами вирусов как животного, так и человеческого происхождения.
«Это антитело связывается с коронавирусом в месте, которое сохраняется благодаря многочисленным мутациям и вариациям», - сказал Хейнс. «В результате он может нейтрализовать широкий спектр коронавирусов».
Антитело было протестировано на мышах, и было обнаружено, что оно способно защитить грызунов от развития инфекции Covid после контакта с вирусом. Он также был эффективен против всех типов штаммов, включая очень заразный вариант Delta. Другие типы коронавирусов, которые, как считается, потенциально могут инфицировать людей, также были протестированы и нейтрализованы антителами.
«Полученные данные служат шаблоном для рациональной разработки универсальных вакцинных стратегий, устойчивых к вариантам и обеспечивающих широкую защиту от известных и появляющихся коронавирусов», - сказал д-р Ральф Барик, профессор эпидемиологии UNC и соавтор исследования.
При тестировании антитела на уже инфицированных животных они обнаружили, что оно эффективно снижает тяжесть симптомов, связанных с легкими.
«Терапевтическая активность даже после заражения мышей предполагает, что это может быть лечение, применяемое в условиях текущей пандемии, но также накопленное для предотвращения распространения будущей вспышки или эпидемии вируса, связанного с атипичной пневмонией», - д-р Дэвид Мартинес, соруководитель. Автор и исследователь UNC, говорится в заявлении.
В настоящее время лечение моноклональными антителами считается одним из самых эффективных при лечении Covid.
Лечение накачивает организм человека антителами против Covid, которые помогают иммунной системе нейтрализовать вирусные клетки и предотвращать их репликацию.
Это лечение особенно ценно для непривитых людей, у которых нет антител, необходимых для предотвращения инфекции или тяжелой госпитализации.
Включение этого недавно открытого антитела в будущие разработки методов лечения заболеваний, связанных с коронавирусом, может сделать их гораздо более эффективными.
Хотя для этой пандемии может быть уже слишком поздно, исследователи надеются, что их выводы будут иметь решающее значение для борьбы со следующей вспышкой вируса, поразившей мир.