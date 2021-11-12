День Зиновия: почему отмечают 12 ноября Синичкин день в нарочный праздник «Зиновия и Зиновии». Традиции и яркие приметы дня

12 ноября отмечается церковный праздник день Зиновия. По легенде, Зиновий вместе со своей сестрой Зиновией были очень верующими людьми. Они с ранних лет воспитывались у благочестивых родителей, которые показали им веру в Господа. Их вера не была сломлена до самой смерти. Он умер в муках вместе с сестрой Зиновию, которая пришла его поддержать. Также на день Зиновия и Зиновии начинается сезон охоты и рыбалки.
Также сегодня отмечают день Синички, которая названа в честь своего оперения синего цвета, а ее пение сравнимо со звоном колокольчика.
По традиции, если синица прилетела к вашему дому, то можно ожидать удачу и счастье. Поэтому следует заняться ремонтом старых кормушек и сделать новые, насыпав туда как можно больше крошек.
В этот день гадают на крошках пищи. Если синицы едят хлебные крошки больше, то в доме наступит достаток и благополучие. Если синицы выбирают сало, то в семье появятся новые домашние животные.
Птицы прилетают к кормушкам, которые специально делали к осени жители всех сел и городов. Их наполняют пищей для птиц. Синички по народным поверьям привлекают добро и благополучие в дом.
Также 12 ноября отмечается день охотников и рыбаков, которые выходят на охоту. Считается, если в этот день будет хороший улов или добыча, то следующий год будет богатым на урожай.