Три категорических запрета Озерянской иконы Божией Матери: что строго не делать и что делать обязательно 12 ноября

12 ноября отмечается память Озерянской иконы Божией Матери. По легенде, ее нашел один украинский крестьянин, который косил траву и случайно рассек образ Богородицы на холсте косой пополам. Когда крестьянин увидел, что это его рук дело, то испугался, думая о греховности своего поступка. Он взял две части святого образа и с благоговением поместил у себя на алтаре дома. Он также не забыл зажечь перед святыней свечу, а утром обнаружил икону целой, и лишь тонкий след остался от рассечения.
После этого события крестьянин отнес чудесную находку в местный храм, где священник принял ее и поставил в почетном месте. А спустя время на месте находки был построен храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы.
Своё название этот образ Богородицы получил по месту обретения. Сейчас там расположено село Нижняя Озеряна.
Поклониться к этому святому образу приходит много паломников из Харькова и ближних селений, где от нее по искренним молитвам христиан случались исцеления разных болезней. Молятся Озерянскому образу, чтобы исцелиться от тяжелых переломов, разной тяжести травм, повреждений зрения и слуха. Считается, что молитва по силе образа уступает только иконе Казанской Богоматери.
Также считается, что через этот благословенный образ Богородица – покровительница Харьковской области.
Строгого запрета на работу в этот день. Считается, что 12 ноября нужно помолиться святому образу и попросить благословения. Тогда весь день пройдет хорошо.