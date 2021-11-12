Почему охотники и рыболовы истово молятся Озерянской иконе Божией Матери: «любве христовой нас озаряющая». Текст сильной молитвы

Почитание Божией Матери на Руси началось еще с древних времен. Она считается нашей заступницей и молится за нас Господу. В православных храмах существует множество образов Пресвятой Богородицы, которые считаются чудотворными. Богородица не раз была в сложных ситуациях, помогая людям укрепиться духом.
С давних времен святая икона известна на Слободской земле благодаря чудесным благодеянием и чудесам, которые сполна выливаются от нее. По молитвам Пресвятой Богородицы у иконы многие получали и до сих пор получают помощь от душевных и физических болезней. По записям монастыря, где хранится икона, с помощью Богородицы, исцелился житель Чугуева, у которого начала засыхать рука. Также свершилось исцеление больной ноги у крестьянина села Липцы под Харьковом. Еще выздоровели две сестры епископа Екатеринославского и Таганрогского Серапиона — они избавились от слепоты.
К Богородице с молитвой обращаются по любому поводу. Рядом с ее иконами всегда стоят верующие, зажигая свечи. Не исключение святой образ Божией Матери Озерянской, который сохраняет людей от различных травм и ударов. Поэтому ее так почитают охотники и рыбаки, которые постоянно подвергают себя опасности, когда уходят на очередную рыбалку или охоту.
Также с помощью от молитв перед иконой получают на месте обретения. Источник, который забил, когда она чудом возникла, сейчас чудотворен и сотни паломников приходят к нему с надеждой на помощь.