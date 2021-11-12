Когда пора покупать елку к Новому году и Рождеству и как ее сохранить надолго?

Рождественская елка, какие бы праздники без нее? Эксперты уточнили точную дату, когда вы должны купить ваш.
Рождественская елка является центром дома на Рождество. Семьи вместе их украшают и, самое главное, хранят под ними подарки. Никто не хочет, чтобы их великолепное дерево погибло в этот великий день.
Эксперты по растениям из Flowercard подробно описали день, когда вам следует пойти и купить настоящую рождественскую елку, если вы хотите, чтобы она продержалась до праздника.
Лиам Лаппинг из Flowercard сказал Express.co.uk: «День, когда вы покупаете рождественскую елку, является одним из самых важных решений, если вы хотите, чтобы она оставалась нетронутой в течение всего праздничного сезона, пишет EXPRESS.
Если вы уберёте елку сразу после Нового года, то купите ее 28 ноября.
«Однако, если вы снимете елку в Двенадцатую ночь, то купите ее 2 декабря. Очевидно, что если вы планируете создать искусственное дерево, вы можете установить его, когда захотите. Если вы хотите следовать традиции, то традиционная дата установки рождественской елки - это полдень в канун Рождества, однако мы определенно думаем, что нам нужно проникнуться рождественским духом до этого времени».
Как долго живут настоящие елки?Лиам сказал: «Обычно настоящие рождественские елки хранятся от пяти до шести недель, если за ними должным образом ухаживать, поэтому важно, чтобы вы купили елку в нужное время, чтобы не дать Деду Морозу грустно выглядящую безыгольную елку, под которой можно оставить подарки».
Как сделать так, чтобы ваша елка прослужила дольшеВыберите самое красивое дерево
Убедитесь, что вы пришли домой с деревом в отличной форме. Перед покупкой сильно встряхните, чтобы увидеть, не опадают ли иглы. Также убедитесь, что иглы зеленые и блестящие.
Обрезать ствол
Когда вы приносите елку домой, первое, что вам нужно сделать, это отрезать примерно 3 см от ствола - так дерево сможет пить много воды через свежий срез, открывая кору.
Если вы этого не сделаете, сок мог заблокировать ствол, а значит, он не смог бы больше впитывать воду.
Идеальное позиционирование
Место, где вы решите разместить свое дерево, является одним из самых важных факторов, позволяющих убедиться, что оно доживет до большого дня.
Убедитесь, что он находится подальше от любых источников тепла, таких как дровяные горелки, открытые камины и радиаторы отопления, иначе ваше дерево высохнет быстрее.
Точно так же держите дерево подальше от сквозняков, поскольку они не любят перемены.
Инвестируйте в стенд
Если вы хотите, чтобы ваша елка вела здоровый образ жизни, купите подставку для новогодней елки, которая поможет убедиться, что на ней достаточно воды.
Убедитесь, что ваше дерево пьет столько же, сколько вы! Убедитесь, что ваша рождественская елка наполнена водой, так как если вода опускается ниже ствола дерева, сок снова запечатывает кору, что означает, что она больше не сможет пить. Трех пинт (воды) в день должно быть достаточно.
Лиам Лэппинг обсудил дату, когда вы должны снять елку: «Снимите елку 6 января - это известно как Крещение и является официальным окончанием праздничного сезона. Считается, что если после этой даты держать елку и украшения в порядке, это принесет неудачу. Однако, если у вас есть настоящая рождественская елка, и она выглядит немного хуже изношенной, нет ничего плохого в том, чтобы снести ее раньше - никому не нужна безыгольная елка. Если вы выбрали настоящую рождественскую елку, убедитесь, что вы ее утилизируете.
Например, если у вашего дерева все еще есть корни, вы можете посадить его в своем саду. Однако, если к вашему дереву не прикреплены корни, во многих советах есть схема утилизации рождественских елок, или вы можете отнести ее в секцию садовых отходов местного совета. Однако, если у вас есть искусственное дерево, ничто не мешает вам держать елку еще дольше и идти по стопам Королевы. Ее Величество оставляет свои рождественские украшения с двенадцатой ночи до 6 февраля, когда отмечается годовщина смерти ее отца. Это традиция, которой королева следует с тех пор, как скончался ее отец».