Можно ли на выходные 13 и 14 ноября 2021 убираться дома, высаживать озимый чеснок и лук, квасить капусту: дни по лунному календарю и запреты церкви

Совсем скоро наступят очередные долгожданные выходные. Это время становится возможностью заняться активным отдыхом, закончить начатые дела, встретиться с родными и близкими или просто полежать дома на любимом диванчике. Но чем бы вы ни занялись, на все распространяется влияние Луны. Чтобы быть уверенным, что результат вас устроит, стоит заглянуть в лунный календарь.
Лунный календарь на 13 и 14 ноября:
13 ноября Луна заберет часть физических и умственных способностей людей из-за своего расположения. Лучше всего провести это время за отдыхом. Также этот день выпадает на 9 день лунного календаря. Это означает, что каждому человеку стоит находиться начеку, чтобы не попасть в ловушку недоброжелателей. Период Растущей Луны, к которому относится суббота, будет тяжелым на подъем, но ближе к полнолунию (19 ноября) это пройдет. Не менее удачным решением для 13 числа будет занятие спортом и поездка на природу.
14 ноября также относится к периоду Растущей Луны. Но 10 день по лунному календарю принесет прирост духовных и творческих сил. Это прекрасное время, чтобы начать заниматься или продолжить свое хобби. Результаты вас точно не разочарует. В целом советы остаются аналогичными, как и 13 ноября: отдых.
Запреты церкви на эти выходные:
Согласно церковному календарю, 13 ноября отмечается день памяти преподобных Спиридона и Никодима, а 14 — праздник чудотворцев Кузьмы и Демьяна. Соответственно, на эти выходные приходится список запретов. 13 ноября стоит избегать подарков от близки, так как это может навлечь болезнь на дарящего. Не стоит ходить в гости и приглашать к себе кого-то. В этот день категорически запрещено лениться и ходить грязным. Все это может привести к большому упадку здоровья. 14 ноября стоит ограничить денежные траты, поскольку крупные покупки могут привести к бедности. Кроме этого, в этот день также нельзя лениться.