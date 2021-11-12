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Можно ли на выходные 13 и 14 ноября 2021 убираться дома, высаживать озимый чеснок и лук, квасить капусту: дни по лунному календарю и запреты церкви

8:00:4011/12/2021
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Эти выходные пройдут в не слишком благоприятные дни лунного календаря. Стоит позаботиться, чтобы запланированное вами не пошло во вред.

Каждое дело стоит делать с учетом расположения Луны. Фото: Pxfuel.com
Каждое дело стоит делать с учетом расположения Луны. Фото: Pxfuel.com

Совсем скоро наступят очередные долгожданные выходные. Это время становится возможностью заняться активным отдыхом, закончить начатые дела, встретиться с родными и близкими или просто полежать дома на любимом диванчике. Но чем бы вы ни занялись, на все распространяется влияние Луны. Чтобы быть уверенным, что результат вас устроит, стоит заглянуть в лунный календарь.

Лунный календарь на 13 и 14 ноября:

13 ноября Луна заберет часть физических и умственных способностей людей из-за своего расположения. Лучше всего провести это время за отдыхом. Также этот день выпадает на 9 день лунного календаря. Это означает, что каждому человеку стоит находиться начеку, чтобы не попасть в ловушку недоброжелателей. Период Растущей Луны, к которому относится суббота, будет тяжелым на подъем, но ближе к полнолунию (19 ноября) это пройдет. Не менее удачным решением для 13 числа будет занятие спортом и поездка на природу.

14 ноября также относится к периоду Растущей Луны. Но 10 день по лунному календарю принесет прирост духовных и творческих сил. Это прекрасное время, чтобы начать заниматься или продолжить свое хобби. Результаты вас точно не разочарует. В целом советы остаются аналогичными, как и 13 ноября: отдых.

Запреты церкви на эти выходные:

Согласно церковному календарю, 13 ноября отмечается день памяти преподобных Спиридона и Никодима, а 14 — праздник чудотворцев Кузьмы и Демьяна. Соответственно, на эти выходные приходится список запретов. 13 ноября стоит избегать подарков от близки, так как это может навлечь болезнь на дарящего. Не стоит ходить в гости и приглашать к себе кого-то. В этот день категорически запрещено лениться и ходить грязным. Все это может привести к большому упадку здоровья. 14 ноября стоит ограничить денежные траты, поскольку крупные покупки могут привести к бедности. Кроме этого, в этот день также нельзя лениться.

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выходныелунный календарьноябрь 2021
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