Новое исследование: защитная реакция организма на сердечный приступ может помочь выжить

Ученые из Института кардиологических исследований Виктора Чанга обнаружили важную защитную реакцию сердца, которая может ограничить ущерб, нанесенный после сердечного приступа.
Новое исследование, опубликованное в журнале Cell Stem Cell , показало, что эта реактивная реакция может предотвратить некоторые чрезмерные рубцы - или сердечный фиброз - которые возникают из-за недостатка кислорода.
Ведущий автор, профессор Ричард Харви из Института кардиологических исследований Виктора Чанга в Сиднее, Австралия, говорит, что это исследование дает новый взгляд на то, что происходит с клетками сердца после сердца сердечного приступа.
"Наши генные пути чувствуют нехватку кислорода или гипоксию после сердечного приступа и вырабатывают защитную реакцию, пишет Medical Xpress.
«Если защитная реакция заблокирована, реактивные химические вещества, называемые оксидантами, накапливаются в клетках сердца, в том числе в клетках бьющихся мышц. Исследование показало, что оксиданты также накапливаются в фибробластах сердца - важном типе сердечных клеток, который играет важную роль в исцелении сердца после сердечного приступа», - говорит профессор Харви.
Исследование показывает, что накопление оксидантов заставляет сердечные фибробласты увеличивать свое количество, а слишком большое количество фибробластов приводит к чрезмерному рубцеванию. Эта толстая рубцовая ткань может ограничивать способность сердца эффективно функционировать и может увеличить риск сердечной недостаточности, а также внезапной сердечной смерти .
Сердечные приступы - основная причина смерти в Австралии, один из которых случается каждые 10 минут. Но в настоящее время доступно немного лекарств, которые эффективно предотвращают или восстанавливают рубцы, которые могут возникнуть после такого события.
Доктор Вайбхао Джанбандху, также из Института кардиологических исследований Виктора Чанга и входящий в состав исследовательской группы, надеется, что результаты будут способствовать разработке методов лечения именно для этого. «Надеюсь, то, что мы обнаружили, приведет к поиску синтетических антиоксидантов, которые могут целенаправленно воздействовать на различные типы клеток в сердце после сердечного приступа, включая фибробласты, для ограничения и даже устранения некоторых повреждений».
«Это исследование показывает, что требуется целое новое поколение лекарств - антиоксидантов, - которые можно адаптировать к реакции конкретных клеток. Фиброз затрагивает не только сердце, но также встречается при других травмах и заболеваниях, поэтому, надеюсь, эта работа может в конечном итоге помочь и при других состояниях», - говорит доктор Джанбандху.