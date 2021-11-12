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Новое исследование: защитная реакция организма на сердечный приступ может помочь выжить

10:00:5411/11/2021,Институт кардиологии Виктора Чанга
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Исследование показывает, что накопление оксидантов заставляет сердечные фибробласты увеличивать свое количество, а слишком большое количество фибробластов приводит к чрезмерному рубцеванию.

Сердечные приступы - основная причина смерти в Австралии, один из которых случается каждые 10 минут. Фото: Pixabay

Ученые из Института кардиологических исследований Виктора Чанга обнаружили важную защитную реакцию сердца, которая может ограничить ущерб, нанесенный после сердечного приступа.

Новое исследование, опубликованное в журнале Cell Stem Cell , показало, что эта реактивная реакция может предотвратить некоторые чрезмерные рубцы - или сердечный фиброз - которые возникают из-за недостатка кислорода.

Ведущий автор, профессор Ричард Харви из Института кардиологических исследований Виктора Чанга в Сиднее, Австралия, говорит, что это исследование дает новый взгляд на то, что происходит с клетками сердца после сердца сердечного приступа.

"Наши генные пути чувствуют нехватку кислорода или гипоксию после сердечного приступа и вырабатывают защитную реакцию, пишет Medical Xpress.

«Если защитная реакция заблокирована, реактивные химические вещества, называемые оксидантами, накапливаются в клетках сердца, в том числе в клетках бьющихся мышц. Исследование показало, что оксиданты также накапливаются в  фибробластах сердца - важном типе сердечных клеток, который играет важную роль в исцелении сердца после сердечного приступа», - говорит профессор Харви.

Исследование показывает, что накопление оксидантов заставляет сердечные фибробласты увеличивать свое количество, а слишком большое количество фибробластов приводит к чрезмерному рубцеванию. Эта толстая рубцовая ткань может ограничивать способность сердца эффективно функционировать и может увеличить риск сердечной недостаточности, а также внезапной сердечной смерти .

Сердечные приступы - основная причина смерти в Австралии, один из которых случается каждые 10 минут. Но в настоящее время доступно немного лекарств, которые эффективно предотвращают или восстанавливают рубцы, которые могут возникнуть после такого события.

Доктор Вайбхао Джанбандху, также из Института кардиологических исследований Виктора Чанга и входящий в состав исследовательской группы, надеется, что результаты будут способствовать разработке методов лечения именно для этого. «Надеюсь, то, что мы обнаружили, приведет к поиску синтетических антиоксидантов, которые могут целенаправленно воздействовать на различные типы клеток в сердце после сердечного приступа, включая фибробласты, для ограничения и даже устранения некоторых повреждений».

«Это исследование показывает, что требуется целое новое поколение лекарств - антиоксидантов, - которые можно адаптировать к реакции конкретных клеток. Фиброз затрагивает не только сердце, но также встречается при других травмах и заболеваниях, поэтому, надеюсь, эта работа может в конечном итоге помочь и при других состояниях», - говорит доктор Джанбандху.

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сердцеоксидантыфибропласт
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