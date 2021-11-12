Если вы плохо спите по ночам, то вы подвергаетесь большему риску при заражении коронавирусом. В чем он?

Новое исследование клиники Кливленда показало, что у людей с определенными расстройствами сна COVID-19 более тяжелые исходы, в том числе на 31 процент выше уровень госпитализации и смертности.
Группа исследователей, возглавляемая доктором медицины Риной Мехра, проанализировала ретроспективные данные 5400 пациентов клиники Кливленда. Результаты, опубликованные в JAMA Network Open, показали, что, хотя пациенты с нарушением дыхания во сне и связанной со сном гипоксией не имеют повышенного риска развития COVID-19, у них худший клинический прогноз заболевания, пишет Medical Xpress.
«Поскольку пандемия COVID-19 продолжается, а болезнь по-прежнему сильно варьируется от пациента к пациенту, очень важно улучшить нашу способность прогнозировать, у кого будет более тяжелое заболевание, чтобы мы могли надлежащим образом распределять ресурсы», - сказал д-р Мехра, директор Исследование расстройств сна в клинике Кливленда. «Это исследование улучшило наше понимание связи между нарушениями сна и риском неблагоприятных исходов COVID-19. Оно предполагает, что биомаркеры воспаления могут опосредовать эту связь».
Исследователи использовали реестр исследований COVID-19 клиники Кливленда, который включает данные почти 360000 пациентов, прошедших тестирование на COVID-19 в клинике Кливленда, из которых 5400 имели доступную запись исследования сна. Результаты исследования сна и положительность COVID-19 оценивались наряду с тяжестью заболевания. Команда также учла сопутствующие заболевания, такие как ожирение, болезни сердца и легких, рак и курение.
Полученные результаты создают основу для дополнительных исследований, чтобы определить, может ли раннее эффективное лечение, такое как PAP (положительное давление в дыхательных путях) или введение кислорода, улучшить исходы COVID-19.
«Наши результаты имеют важное значение, поскольку сокращение госпитализаций и смертности может снизить нагрузку на системы здравоохранения», - сказал первый автор исследования Синтия Пена Орбеа, доктор медицины, из Центра расстройств сна клиники Кливленда. «Если гипоксия, связанная со сном, действительно приводит к худшим исходам COVID-19, следует применять стратегии стратификации риска, чтобы сделать приоритетным раннее назначение терапии COVID-19 этой подгруппе пациентов».