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Сильная магнитная буря 16 ноября 2021: геоудар может перерасти в космический шторм. Почему в конце осени солнечные геоколебания активны

9:00:1811/12/2021
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В этом месяце ожидается несколько магнитных бурь. Один из геоударов будет крайне затяжным.

Повышенная солнечная активность может привести к резкому ухудшению самочувствия. Фото: Pxfuel.com
Повышенная солнечная активность может привести к резкому ухудшению самочувствия. Фото: Pxfuel.com

В ноябре 2021 года прошло немало магнитных бурь. Это связано с повышенной солнечной активностью. Из-за этого следующая часть месяца также будет наполнена неблагоприятными периодами для метеопатов и людей пожилого возраста. Таких бурь будет несколько. Но одна из них ожидается крайне затяжной и опасной.

Расписание магнитных бурь на ноябрь 2021 года:

Сегодня, 12 ноября, наступила одна из магнитных бурь. Следующие геоудары спрогнозированы на период с 15 по 18 ноября, пик которого состоится 16 числа, а также отдельный солнечный всплеск будет 21 ноября. Эти даты могут вызвать резкое ухудшение здоровья не только группы риска, но и других жителей Земли.

Какие последствия для здоровья имеют геоудары?

Самым частым симптомом магнитных бурь является головная боль. Ее чувствовали многие, а причиной могли стать именно геоудары. Но это далеко не последний симптом, ощутимый людьми. В их число входят слабость, тошнота, тахикардия, повышенное давление, обострение хронических заболеваний, плохой аппетит, нарушение режима сна, а также инсульт.

Как бороться с симптомами?

Для начала необходимо записать себе даты приближающихся магнитных бурь. Затем важно посетить или дистанционно проконсультироваться с лечащим врачом, чтобы получить точный алгоритм действий в случае ухудшения своего самочувствия. Не менее важно сходить в аптеку и купить необходимые лекарства. Это поможет нейтрализовать симптомы и облегчить симптомы. Также рекомендуется остаться дома, избегать чрезмерного пользования гаджетами. Стоит изменить свой рацион на полезный: овощи и фрукты. Кроме этого, нужно следить за режимом своего сна.

Правда ли, что в конце осени больше магнитных бурь?

На самом деле, это не совсем так. В целом каждый месяц происходит приблизительно одно количество магнитных бурь. К примеру, в марте было 9 геоударов, в июле 2021 года было 7 неблагоприятных дней. В сентябре их также было 7. В ноябре же их 9, считая начало месяца.

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магнитная бурясолнечная активностьноябрь 2021
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