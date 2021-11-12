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Принципиально новую вакцину от коронавируса предложили исследователи: на что она будет нацелена?

10:30:1511/11/2021,от University College London
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Вместо того, чтобы полностью избежать заражения, часть медицинских работников, по- видимому, испытала временную низкоуровневую (абортивную) инфекцию, не обнаруживаемую обычными тестами.

Вакцины, которые активируют клетки иммунной памяти, известные как Т-клетки, для атаки инфицированных клеток. Фото: Pixabay
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Вакцины нового поколения от COVID-19 должны быть нацелены на индукцию иммунного ответа против «белков репликации», необходимых для самых ранних стадий вирусного цикла, - говорится в новом исследовании, проведенном учеными UCL.

Разработав вакцины, которые активируют клетки иммунной памяти, известные как Т-клетки, для атаки инфицированных клеток, экспрессирующих эту часть внутреннего механизма вируса, возможно, удастся устранить SARS-CoV-2 в самом начале, тем самым помогая остановить его распространение, пишет Medical Xpress.

Этот подход может дополнить лицензированные в настоящее время вакцины против COVID-19 в Великобритании, которые вызывают иммунный ответ только на спайк-белок, который выступает снаружи вируса.

Исследователи говорят, что открытие, опубликованное в журнале Nature , может привести к созданию панкоронавирусной вакцины, которая защищает не только от SARS-CoV-2 и его вариантов, но и от коронавирусов, вызывающих простуду, а также от новых коронавирусов животных.

Старший автор профессор Мала Майни (UCL Infection & Immunity) сказал: «Наши исследования показывают, что люди, которые естественным образом сопротивлялись обнаруживаемой инфекции SARS-CoV-2, генерировали Т-клетки памяти, которые нацелены на инфицированные клетки, экспрессирующие белки репликации, часть внутреннего механизма вируса.

«Эти белки, необходимые на самой ранней стадии жизненного цикла вируса, как только он попадает в клетку, являются общими для всех коронавирусов и остаются« высококонсервативными», поэтому вряд ли изменятся или мутируют.

«Вакцина, которая может побуждать Т-клетки распознавать и нацеливать инфицированные клетки, экспрессирующие эти белки, необходимые для успеха вируса, была бы более эффективной в устранении раннего SARS-CoV-2 и могла бы иметь дополнительное преимущество, заключающееся в том, что они также распознают другие коронавирусы, которые в настоящее время заражают людей или могут в будущем».

Исследователи говорят, что могут быть разработаны вакцины следующего поколения, которые будут стимулировать как Т-клетки памяти нацеливать белки репликации, так и антитела, нацеленные на спайковый белок.

Профессор Майни добавил: «Т-клетки, распознающие механизм репликации вируса, обеспечат дополнительный уровень защиты к тому, который обеспечивается спайк-ориентированным иммунитетом, который генерируется уже высокоэффективными современными вакцинами. Эта вакцина двойного действия обеспечит большую гибкость против мутаций, и, поскольку Т-клетки могут быть невероятно долгоживущими, они также могут обеспечить более длительный иммунитет. Расширяя уже существующие Т-клетки, такие вакцины могут помочь остановить вирус в его развитии на очень ранней стадии».

Обнаружение ответа Т-клеток на белки репликации

Это фундаментальное научное открытие является результатом наблюдательного исследования COVIDsortium, проведенного UCL и больницей Святого Варфоломея, в котором анализировались иммунные реакции большой когорты лондонских медицинских работников с самого начала первой волны пандемии в Великобритании.

Однако в подгруппе медицинских работников, у которых не было никаких признаков инфекции SARS-CoV-2 (неоднократные отрицательные результаты ПЦР и тестов на антитела), наблюдалось увеличение количества Т-клеток.

Вместо того, чтобы полностью избежать заражения, часть медицинских работников, по- видимому, испытала временную низкоуровневую (абортивную) инфекцию, не обнаруживаемую обычными тестами, но вырабатывающую Т-клетки, специфичные для SARS-CoV-2. Совместимо с этим, у тех же людей также наблюдалось небольшое повышение уровня другого маркера вирусной инфекции в крови.

Ведущий автор, доктор Лео Сведлинг (UCL Infection & Immunity), сказал: «Мы знаем, что некоторые люди остаются незараженными, несмотря на вероятное воздействие вируса. Мы не знали, действительно ли этим людям удалось полностью избежать вируса или избавились ли они от вируса естественным путем до того, как он был обнаружен обычными тестами.

«Путем интенсивного мониторинга медицинских работников на предмет признаков инфекции и иммунных реакций мы выявили меньшинство с этим специфическим Т-клеточным ответом, специфичным для SARS-CoV-2. Что действительно информативно, так это то, что Т-клетки, обнаруженные у этих людей, у которых вирус не смог установить успешное заражение, преимущественно нацелены на различные области вируса, а не на те, которые были обнаружены после заражения».

Почему одни люди могут избавиться от инфекции лучше, чем другие?

Комментируя это, д-р Свэдлинг сказал: «Это могло быть связано с историей инфицирования этих людей. Медицинские работники, которые смогли контролировать вирус до того, как он был обнаружен, с большей вероятностью имели эти Т-клетки, которые распознают внутренний механизм до того, как начало пандемии. Эти уже существующие Т-клетки готовы распознать SARS-CoV-2».

Откуда берутся эти уже существующие Т-клетки?

Он добавил: «Области вируса, которые распознают эти Т- клетки, высоко консервативны среди других членов семейства коронавирусов, таких как те, которые вызывают простуду каждый год. Предыдущее воздействие простуды могло дать этим людям фору против вируса, склонив чашу весов в пользу того, что их иммунная система уничтожит вирус, прежде чем он сможет начать размножаться».

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коронавирусCOVID-19антитела вакцина
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