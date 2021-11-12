Зависит ли тяжесть течения COVID-19 от дозы вируса при заражении?

В ходе пандемии COVID-19 ученые стремились ответить на основные вопросы о количестве вируса SARS-CoV-2, необходимом для возникновения инфекции, и о том, как эта вирусная доза влияет на тяжесть заболевания. Ответы на эти вопросы помогают принимать решения в области общественного здравоохранения для обеспечения безопасности общественных мест и служат основой для будущих исследований COVID-19.
Исследователи из Тулейна Чад Рой, доктор философии, и доктор Грегори Бикс были среди группы ученых, которые стали соавторами обзора 115 рецензируемых исследований, чтобы выявить пробелы в текущих знаниях и предложить возможности для будущих исследований SARS-CoV- 2 и COVID-19. Их выводы были опубликованы в « Клинических инфекционных заболеваниях», пишет Medical Xpress.
Понимание того, как SARS-CoV-2 передается от одного человека к другому, было ключом к остановке его распространения. Этот обзор показал, что вирус в первую очередь передается при вдыхании частиц, содержащих вирус (не через контактные поверхности), и что способность этих частиц инфицировать зависит как от окружающей среды, так и от уникальной физиологии человека. Концентрация вирусных частиц плюс время, в течение которого человек находится в контакте с этими частицами, в конечном итоге определяет воздействие.
Важно отметить, что команда пришла к выводу, что вирусная доза или количество инфекционного вируса, передаваемого от одного человека к другому, не влияет на тяжесть заболевания. На практике это означает, что человек, который вдыхает большее количество инфекционных частиц, не обязательно переживет более тяжелое заболевание, чем человек, инфицированный меньшим количеством. Однако вероятность заражения может возрасти с увеличением этой «дозы». В обзоре сделан вывод о том, что некоторые вмешательства, такие как практика ношения масок, могут снизить риск заражения за счет уменьшения воздействия, но, вероятно, не повлияют на тяжесть заболевания в случае заражения.
Рой, профессор микробиологии и иммунологии и директор аэробиологии инфекционных заболеваний в Национальном исследовательском центре приматов Тулейна, считает, что более важным фактором в определении серьезности болезни является уникальная уязвимость хозяина или человека, который заражается.
«Хотя мы все еще многое узнаем о размере дозы, необходимой для индукции инфекции, очевидно, что взаимосвязь между человеком и вирусом определяет тяжесть заболевания в большей степени, чем размер дозы», - сказал Рой.
На протяжении всей пандемии одна из самых неприятных проблем заключается в том, почему некоторые люди так болеют, а у других нет симптомов. Хотя тяжесть заболевания связана со старшим возрастом, мужским полом, некоторыми сопутствующими заболеваниями и курением, авторы также отмечают, что ни отсутствие сопутствующих заболеваний, ни более молодой возраст не гарантируют легкое заболевание, и что еще предстоит многое узнать о том, что делает некоторых людей восприимчивыми к тяжелым заболеваниям. и смерть. «Затяжной COVID» или симптомы, которые сохраняются долгое время после острого периода болезни, все еще исследуются, поскольку данные продолжают накапливаться.
Бикс, профессор и заместитель председателя нейрохирургии и неврологии, директор COBALT (биобанк COVID-19 и библиотека в Тулейне) и директор исследовательского центра клинической нейробиологии, заключает, что ключ к лучшему пониманию исходов болезни COVID лежит во все более и более совершенных предварительных исследованиях. клинико-эпидемиологические исследования.
«Ни одно отдельное исследование не может идеально смоделировать болезнь или передачу так, как люди переживают ее в реальном мире», - сказал Бикс. «Но по мере того, как мы продолжим накапливать доклинические и эпидемиологические исследования, мы сможем составить более полное понимание между дозой, инфекцией и серьезностью заболевания».