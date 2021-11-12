Что ужасного может произойти, если 13 ноября на праздник «Спиридона и Никодима» не выспаться? И почему блюда из курятины в этот день проносят счастье?

13 ноября Русская православная церковь отмечает день памяти двух преподобных — Спиридона и Никодима. Считалось, это святые защитят дом и хозяйство всех верующих, посвятившись жизнь пути Иисуса Христа.
Мужчины жили в XII веке от Рождества Христова. Спиридон в раннем возрасте принял христианство и ушел в монастырь. Он занялся аскетическим образом жизни, молясь Богу и беря от жизни лишь самое нужное. По преданию, однажды здание охватило страшное пламя, но Спиридон с помощью мантии закрыл огонь и потушил все водой.
У Спиридона был сподвижник по имени Никодим. Он так же, как Спиридон, посвятил жизнь Господу Богу, помогая во всем своему другу. Они занимались прославлением Бога более 30 лет. В середине века они умерли. А их мощи были сохранены в Антониевой пещере.
Считалось, что 13 ноября нужно молиться святым, чтобы дом молящегося никогда не сгорел. Также в этот день принято готовить мясо из ослабевших куриц. Это являлось важной традицией. Таким образом, мясо не переводилось, а курица не мучилась. Также ловилась рыба и использовалась для приготовления ужина. Первый улов был самым удачным 13 числа.
Существовала примета, что поющие снегири привлекали морозы. Если же пойдет снег или дождь — еще несколько дней будет стоять такая непогода. В целом 13 ноября среди наших предков было днем прихода зимы.