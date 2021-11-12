Сберу 180 лет: самый главный банк России отмечает юбилей 12 ноября 2021 года

История появления самого известного российского банка началась еще в период правления Екатерины Второй, которая, желая создать новое поколение людей, утвердила «прожект Бецкого». Этот проект был направлен на создание условий для образования сирот, незаконнорожденных и детей, которых забрали из семьи из-за бедности.
В 1772 году Екатерина II подписала указ о создании Сохранной, Ссудной и Вдовьей казны. Доход от которых шел на содержание домов воспитания. Именно при Ссудной казне вскоре и были образованы государственные сберегательные кассы.
С появлением первых сберегательных касс, сумма вклада была очень ограничена. Людям было дозволено вносит суммы от 50 копеек до 10 рублей. При этом общая сумма вклада должна быть не больше 300 рублей серебром.
31 мая 1860 года император Александр II подписал указ об учреждении Государственного банка Российской империи.
Сегодня, конечно, все изменилось. За 180 лет работы Сбера, пройден большой путь от маленькой сберкассы до большой вселенной сервисов, с различным набором услуг.
С 1998 года в России стал праздноваться День сотрудников Сбербанка России, праздник приходится на 12 ноября. Этот день выбирался тщательно – 12 ноября в 1841 году император Николай Первый издал указ об открытии в нашей стране сберегательных касс.