12 ноября 2021 - День работников Сбербанка: поздравительные открытки и превосходные стихи на 180 лет Сберу

В банке ценный ты сотрудник,
Так сказать, незаменимый,
Пожелаю лёгких будней,
Жизни сладкой и счастливой!
Чтобы шли потоки денег
Прямиком в твои карманы
В виде самых крупных премий
И зарплаты постоянной.
Чтоб клиенты не хамили,
Уваженье выражали,
И начальники ценили,
По карьере повышали!
***
В День работников Сбербанка,
Чтоб от будней отвлеклись,
Пусть, как скатерть-самобранка,
Угостит вас счастьем жизнь.
Не шалят пусть ваши нервы,
А чтоб всё осуществить,
В организме есть резервы
Энергично, ярко жить.
Пусть ваш банк стабильным будет.
И чтоб каждый стал богат,
Руководство не забудет
Всем повысить вам оклад.
Деньги в мире любят все,
Несут прибыль и успех.
Радость в жизни и судьбе,
И уверенность в себе.
В День Сбербанка поздравляю,
Много денег я желаю,
Пусть ведутся в кошельке
Все валюты налегке.
Всем работникам сбербанка,
Желаю скатерть-самобранку.
Накройте дома пир горой,
Чтоб тек рекою золотой.
Пусть работа будет в радость,
Чтоб вкушали жизни сладость.
Желаю целей достигать,
Коллег, друзей всех уважать.
***
В День работников Сбербанка
У тебя опять запарка,
То клиентов прибывает,
То начальство поругает!
Пусть заботы все проходят,
Неприятности уходят,
Лишь растет твоя зарплата,
Чтоб жилось всегда богато!