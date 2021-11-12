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В Бердске маньяк насиловал и душил брюками красивых брюнеток: Как Михаил Юдин держал в страхе город три года и как его поймали - воспоминания очевидцев и начальника полиции Игоря Иуса

8:29:2111/12/2021,Дарья Костина
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За свою «карьеру» маньяка уроженец Алтая убил пять молодых бердчанок. «Курьер.Среда» вспоминает историю 2000-х со знакомыми жертв. Как выяснилось, преступник надругался и над москвичками.

Почти 2 года серийный маньяк Михаил Юдин держал в страхе весь Бердск.Фото: //ru.wikipedia.org

Наверное, эту страничку в истории Бердска старожилам хочется забыть, настолько больно и страшно это было тогда, больше 20 лет назад. Маленький город в Сибири почти два года засыпал и просыпался в страхе: а вернется ли чья-то дочь домой живой. Дело в том, что с 1999 по 2000 в Бердске неизвестный насиловал и убивал красивых женщин в брюках. За свою «курьеру» маньяка Михаил Юдин - именно так зовут преступника, убил пять женщин. Кроме этого, Юдину предъявили обвинение в восьми изнасилованиях, пяти кражах, в покушении на убийство - жертва чудом осталась жива, а также незаконном проникновении в жилище и уничтожении документов. Сейчас сибиряк отбывает пожизненное в «Полярной сове».

«Курьер.Среда» пообщался со знакомыми жертв серийного маньяка Михаила Юдина. Бердчане рассказали, как город жил в страхе. Но для начала вспомним, как в те годы жил Бердск.

Нападал в безлюдном месте, насиловал, а потом душил жертв их же одеждой

Вообще, Юдин - не коренной бердчанин. Семья маньяка переехала в городок с Алтая сначала в Искитим, а потом и в Бердск. Было это летом 1998. Тут же познакомился с девушкой с ребенком и стал жить у нее. Работал будущий насильник и убийца на стройке, иногда употреблял алкоголь и становился агрессивным, хотя в жизни был скованным человеком.

Первое нападение на женщину Юдин совершил как раз-таки в первый месяц своего переезда в Бердск, но тогда убить девушку у него не получилось - жертва сбежала. После этого Юдин взял «передышку» на год. В 1999 году маньяк убил 16-летнюю девушку. С ней он познакомился около остановки, затем потащил в кусты и насиловал несколько часов. Потом задушил и ограбил.

Следующая жертва Юдина была жительница Новосибирска. Маньяк изнасиловал и задушил женщину ее брюками в подъезде ее дома. Снова ограбил - снял шубу, которую потом подарил в Бердске жене. А через несколько месяцев сибиряк загремел в тюрьму, но не за убийства, а за попытку грабежа. Меньше чем через год вышел на свободу.

Паника в городе, новые убийства и поимка лже-маньяка

После отсидки Юдин вернулся к своему занятию - насилию и убийству женщин в брюках. Летом 2000 года маньяк убил еще двух девушек в брюках. Все по старой схеме: безлюдное место, красивая брюнетка, брюки, изнасилование, убийство и грабеж. Кстати, некоторые вещи, которые Юдин забирал у жертв, он хранил в сарае, куда приходил их перебирать и любоваться трофеями. Один из друзей погибшей Татьяны Александр, рассказал, как его подруга оказалась жертвой серийного маньяка.

- Татьяна тогда в ДК "Родина" занималась. А жила на Красном Соколе. Её парень провожал домой, но якобы она отправила его обратно на полпути. А дальше пошла одна. Не знаю, как он ее отпустил, но там участок как раз через лес идёт. Это за «Гигантом», и недалеко теперь там супермаркет «Астор». В том лесочке маньяк её и задушил, предварительно изнасиловал. Она сопротивлялась. Одежду нашли разбросанной на метров сто. На похоронах был. Чуть ли не впервые в глазах слёзы стояли. При этом я довольно крепкий и циничный в этом плане. Хорошая девочка была - всегда улыбалась, на позитиве, - поделился Александр.

Бердчанин также поделился: маньяка ловили.

- В то время регулярно эти изнасилования и убийства в окрестностях всплывали. Нашли ее тело сразу, там много народу ходит. Это тропа из района улицы Попова на Микрорайон. Маньяка вроде несколько раз задерживали. Да не того оказывалось, - вспоминает житель Бердска.

«Красили волосы, не носили брюки»: как бердчанки спасались от маньяка Юдина

Между тем, в Бердске все женщины старались не выходить на улицу, школьниц каждый утро и вечер родители водили в школу. Многие сибирячки сменили цвет волос и перестали носить брюки. Возможно, это помогло, потому что следующее убийство Юдин совершил лишь спустя два года, в декабре 2002 года. Свою жертву он убил в ее же квартире. Сначала полицейские задержали некого Алексея, которого подозревали в последнем убийстве Юдина. Но потом он все-таки сдал своего друга.

В то время все отделы ещё тогда милиции работали в круглосуточном режиме, рассказывает начальник Отдела МВД России по городу Бердску Юрий Иус.

- Тогда все работали круглосуточно: патрулировали, спецмероприятия проводились. Весь личный состав был задействован, ходили в гражданской одежде. Я тогда работал ещё в милиции. Делом не занимался этим, но помню, что мы все всегда работали. Это было резонансное дело, - вспоминает Юрий Иус в беесде с "Курьер.Среда" 12 ноября.

Кстати, поймали Юдина только через год после последнего убийства - в 2003-м, но опять не за серийные убийства и изнасилования. Тогда его сначала отпустили под подписку о невыезде, но догадались провести экспертизу. И чудо - все пазлы сошлись - маньяк вновь был заключён под стражу и вскоре признался в совершении пяти убийств и 23 разбойных нападений, грабежей, изнасилований. Кстати, выяснилось, что преступления совершал он не только в Бердске, но и в Москве.

Тот факт, что судебно-психиатрическая экспертиза признала Михаила Юдина полностью вменяемым и отдающим отчёт в своих действиях, приводит в настоящий ужас. В декабре 2004 года маньяка приговорили к пожизненному лишению свободы. Серийный убийца и насильник отбывает наказание в колонии «Полярная сова». Сейчас ему больше 60 лет.

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