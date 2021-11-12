Всем очень умным спецам поздравления в День специалиста по безопасности 12 ноября

За безопасность отвечает
Особенный специалист,
Он все законы точно знает
И сам перед законом чист,
Всех оградит он от напастей,
От бед, трагедий и проблем,
Его сегодня поздравляем,
Помочь он сможет точно всем!
Безопасность обеспечить —
В этом ты специалист,
У тебя большие плечи,
Ты накачан, мускулист.
Я желаю меньше риска
В героическом труде,
Счастья всем родным и близким
И, естественно, тебе!
Тех, кто знает, как избавить
От опасностей нас всех,
Мы сегодня поздравляем,
Ждет их счастье и успех!
Хоть трудна вся их работа,
В жизни нет ее важней,
Безопасность на работе
Ведь всегда всего главней.
Охраняют наши жизни, Защищают нас от бед, Им сегодня пожелаем Мы здоровья на сто лет!
Стихи: Поздравок
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