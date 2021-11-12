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Когда квасить капусту в ноябре: ближайшие даты 17, 20, 26, 27, 29 ноября очень хорошие дни для засолки и квашения капусты по лунному календарю 2021 года

12:00:5111/12/2021
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Капуста является не только одним из самых популярных овощей. Из нее можно сделать прекрасные блюда. Одним из них является квашеная капуста.

Капуста является одним из самых популярных овощей в нашей стране. Фото: Pxfuel.com
Капуста является одним из самых популярных овощей в нашей стране. Фото: Pxfuel.com

Квашеная капуста считается национальным блюдом не только в России. Она популярна во многих районах Европы. Особенно восточной. И это есть простое объяснение: она вкусна, сочна и очень хрустящая. Не менее важным преимуществом является простота в приготовлении. Однако есть некоторые нюансы.

Наверняка в жизни многих людей были моменты, когда результат разочаровывал, хотя, казалось бы, опыт с блюдом есть — и весь хороший. Причиной такого ухудшения качества может являться неблагоприятный период лунного календаря. В ноябре 2021 года много дней, когда готовка квашеной капусты пойдет в гору. Но и присутствуют даты, когда лучше повременить.

Благоприятные и худшие для квашения и соления капусты в ноябре 2021 года:

Заняться готовкой капусты на зиму стоит в следующие даты: 17, 20, 26, 27, а также 29 ноября. Избегать же приготовления лучше всего 14-16, а также 19 ноября. В эти дни капуста получится невкусной, а ее срок годности резко снизиться.

Отметим, что приготовление капусты — не единственное, с чем способен помочь лунный календарь. Многие люди обращаются к нему за помощью во многих других ситуациях. Например, для выбора самой благоприятной даты уборки дома, работы на огороде, похода в салон красоты и так далее. Также некоторые люди используют советы лунного календаря для проведения мистических ритуалов, обрядов и заговоров. Стоит добавить, что лучшим временем для ритуалов являются новолуние и полнолуние.

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лунный календарьквашеная капустаноябрь 2021
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