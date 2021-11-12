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Сборная России обыграла Кипр в отборочном матче ЧМ по футболу

1:56:2111/12/2021
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Уже через несколько дней нашу сборную ждет встреча с Хорватией.

Сборная России встретится с Хорватией в матче по футболу. Фото: Pixabay.com

В Санкт-Петербурге проходил матч отборочного турнира на ЧМ-2022 по футболу. Сборная команда России разгромила команду Кипра со счетом 6:0. Дубль оформил игрок «Зенита» Александр Ерохин, он забил первый и последний голы. Еще один мяч в ворота команды соперников отправил Федор Смолов. Также отличиться удалось Александру Мостовому, Алексею Сутормину и Антону Заболотному.

Общий результат в сборной в рамках турнира – 22 очка. А уже 14 ноября футболистов ждет матч с Хорватией.

Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» писал, что в Калининграде мужчина пробил череп годовалому ребенку. К нему в гости приехала знакомая вместе со своим чадом. Женщина уснула в гостях, а когда проснулась, ребенка уже не было рядом, тогда женщина решила вызвать полицию. Сотрудники нашли тело погибшего на чердаке с открытой черепно-мозговой травмой. Возбуждено уголовное дело.

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