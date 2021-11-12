Сборная России обыграла Кипр в отборочном матче ЧМ по футболу

В Санкт-Петербурге проходил матч отборочного турнира на ЧМ-2022 по футболу. Сборная команда России разгромила команду Кипра со счетом 6:0. Дубль оформил игрок «Зенита» Александр Ерохин, он забил первый и последний голы. Еще один мяч в ворота команды соперников отправил Федор Смолов. Также отличиться удалось Александру Мостовому, Алексею Сутормину и Антону Заболотному.
Общий результат в сборной в рамках турнира – 22 очка. А уже 14 ноября футболистов ждет матч с Хорватией.
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» писал, что в Калининграде мужчина пробил череп годовалому ребенку. К нему в гости приехала знакомая вместе со своим чадом. Женщина уснула в гостях, а когда проснулась, ребенка уже не было рядом, тогда женщина решила вызвать полицию. Сотрудники нашли тело погибшего на чердаке с открытой черепно-мозговой травмой. Возбуждено уголовное дело.