Очень важные поздравления для каждого в 2021 году во Всемирный день борьбы с пневмонией 12 ноября

Уж, если так случилось,
Что вы вдруг заболели
И легкие страдают,
Лежите, друг, в постели.
Врача вы вызывайте,
Лекарства принимайте,
Не дайте шансов никаких
Пневмонии поразить их.
Высокая температура и слабость
Болеть пневмонией не в радость.
Не отчаивайтесь, все пройдет
Недуга стороной тебя обойдет!
Быть здоровым твоя задача
Обратись к врачу и ждет тебя удача.
Назначит курс лечения тебе
Выздоровления и добра в судьбе!
Если пневмонией заболели, лечитесь
Принимайте лекарства и к врачу обратитесь.
Чтобы осложнения не сразили Вас
Позаботьтесь о себе сейчас!
От пневмонии избавиться поможет
Доктор хороший и специалист.
Он отказать Вам в просьбе не сможет
И ты старайся, лечись!
Стихи: Поздравкин
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