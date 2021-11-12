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Очень важные поздравления для каждого в 2021 году во Всемирный день борьбы с пневмонией 12 ноября

2:15:0711/12/2021
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Ежегодно 12 ноября отмечается Всемирный день борьбы с пневмонией. Появился он в календаре по инициативе Глобальной коалиции против детской пневмонии.

Всемирный день борьбы с пневмонией

Уж, если так случилось,
Что вы вдруг заболели
И легкие страдают,
Лежите, друг, в постели.
Врача вы вызывайте,
Лекарства принимайте,
Не дайте шансов никаких
Пневмонии поразить их.

Всемирный день борьбы с пневмонией

Высокая температура и слабость
Болеть пневмонией не в радость.
Не отчаивайтесь, все пройдет
Недуга стороной тебя обойдет!
Быть здоровым твоя задача
Обратись к врачу и ждет тебя удача.
Назначит курс лечения тебе
Выздоровления и добра в судьбе!

Всемирный день борьбы с пневмонией

Если пневмонией заболели, лечитесь
Принимайте лекарства и к врачу обратитесь.
Чтобы осложнения не сразили Вас
Позаботьтесь о себе сейчас!
От пневмонии избавиться поможет
Доктор хороший и специалист.
Он отказать Вам в просьбе не сможет
И ты старайся, лечись!

Стихи: Поздравкин
Открытки: fresh-cards.ru

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