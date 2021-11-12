День «Счастливого часа»: наконец-то он пришел 12 ноября – поздравления всем жаждущим счастья – ловите его

День счастья празднует Земля.
Сегодня все вокруг — друзья.
Как хорошо счастливым быть,
Смеяться, жить и не грустить.
Пусть счастье к вам приходит в дом,
Пусть будет всем уютно в нём,
Детей звенят пусть голоса,
Так будьте счастливы всегда!
***
Всегда издалека заметен
Любой счастливый человек.
Он изнутри наполнен светом
И рад всегда — и в дождь, и снег.
Я в праздник счастья всем желаю,
Удачи, радости, чудес.
Пусть счастье вас не покидает,
Лишь вырастает до небес!
Нам без счастья не прожить,
Это всем известно,
Счастье нужно всем ценить,
Без него неинтересно!
На планете в этот день, Все желают дружно счастья, Прогоняя грусти тень, Ограждаясь от ненастий!
И поэтому сейчас,
Яркости я пожелаю,
Радости тебе, добра,
С Днем счастья поздравляю!
***
Сегодня день счастья
Международный!
Пусть будут улыбки на лицах людей,
Друзья, поздравляем,
Желаем здоровья,
Желаем прекрасных солнечных дней!
Желаем ценить любую минуту,
Жить настоящим, обиды простить,
Желаем поймать удачу-фортуну,
Своими руками счастье творить!