Как правильно подготовиться к 40-дневному Рождественскому посту: кто может не поститься, и что будет, если не будешь поститься вообще с 28 ноября 2021 по 6 января 2022 года

40-дневный Рождественский пост начнется 28 ноября. Закончится он 6 января, в канун перед Рождеством Иисуса Христа. Поскольку Рождественский пост начинается сразу после завершения дня апостола Филиппа его также называют Филипповым. Это время предназначено для каждого человека для подготовки к рождению Сына Божьего — как физически, так и духовно. В этот период необходимо очиститься от грехов. Но что нужно сделать до наступления поста?
В качестве подготовки каждый верующий должен распределить свое время так, чтобы каждый день у него была возможность молиться, а в идеале — посещать храмы. Это крайне важно. Также рекомендуется пройти обследование, поскольку соблюдать пост нужно не всем. Беременным и кормящим женщинам, а также пожилым или болеющим людям делать этого ни в коем случае не нужно. Это может сказаться на здоровье человека. Хотя при этом стоит учитывать, что в целом пост позволяет питаться как вкусно, так и сытно.
Ничего плохого при отказе от поста не произойдет. Как считает отец Пимен, Господ не требует невозможного. Любой вправе не соблюдать пост. Это делается индивидуально. Строгость поста также необходимо обсуждать с представителем церкви, поскольку, кроме этого, пост делится на мирской и монастырский.
Отметим, что для соблюдения поста нужно следить за календарем питания. С помощью него можно узнать, как правильно питаться в тот или иной день поста.