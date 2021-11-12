Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
12.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Как правильно подготовиться к 40-дневному Рождественскому посту: кто может не поститься, и что будет, если не будешь поститься вообще с 28 ноября 2021 по 6 января 2022 года

1:00:3311/12/2021
0

Это время дает шанс каждому православному подготовиться к Рождеству Иисуса Христа.

Рождественский пост является подготовкой верующего к рождению Христа. Фото: Pxfuel.com
Рождественский пост является подготовкой верующего к рождению Христа. Фото: Pxfuel.com

40-дневный Рождественский пост начнется 28 ноября. Закончится он 6 января, в канун перед Рождеством Иисуса Христа. Поскольку Рождественский пост начинается сразу после завершения дня апостола Филиппа его также называют Филипповым. Это время предназначено для каждого человека для подготовки к рождению Сына Божьего — как физически, так и духовно. В этот период необходимо очиститься от грехов. Но что нужно сделать до наступления поста?

В качестве подготовки каждый верующий должен распределить свое время так, чтобы каждый день у него была возможность молиться, а в идеале — посещать храмы. Это крайне важно. Также рекомендуется пройти обследование, поскольку соблюдать пост нужно не всем. Беременным и кормящим женщинам, а также пожилым или болеющим людям делать этого ни в коем случае не нужно. Это может сказаться на здоровье человека. Хотя при этом стоит учитывать, что в целом пост позволяет питаться как вкусно, так и сытно.

Ничего плохого при отказе от поста не произойдет. Как считает отец Пимен, Господ не требует невозможного. Любой вправе не соблюдать пост. Это делается индивидуально. Строгость поста также необходимо обсуждать с представителем церкви, поскольку, кроме этого, пост делится на мирской и монастырский.

Отметим, что для соблюдения поста нужно следить за календарем питания. С помощью него можно узнать, как правильно питаться в тот или иной день поста.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
церковьрождествоРождественский пост
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А вы обычно соблюдаете пост?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как правильно подготовиться к 40-дневному Рождественскому посту: кто может не поститься, и что будет, если не будешь поститься вообще с 28 ноября 2021 по 6 января 2022 года
1:00:33 11/12/2021
Как правильно подготовиться к 40-дневному Рождественскому посту: кто может не поститься, и что будет, если не будешь поститься вообще с 28 ноября 2021 по 6 января 2022 года
"Говорят, русские не хотят работать - не верю": Глава СПЧ посоветовал заменить мигрантов выходцами из российских регионов
12:47:58 11/12/2021
"Говорят, русские не хотят работать - не верю": Глава СПЧ посоветовал заменить мигрантов выходцами из российских регионов
В Крыму закончилась вакцина "Спутник Лайт". Запасы пополнят в течение месяца
12:36:00 11/12/2021
В Крыму закончилась вакцина "Спутник Лайт". Запасы пополнят в течение месяца
Добрые поздравления в Международный день слепых 13 ноября
12:15:31 11/12/2021
Добрые поздравления в Международный день слепых 13 ноября
Песков: Использование QR-кодов для проезда в транспорте и другие жесткие ограничения — общемировая практика
12:09:48 11/12/2021
Песков: Использование QR-кодов для проезда в транспорте и другие жесткие ограничения — общемировая практика
Когда квасить капусту в ноябре: ближайшие даты 17, 20, 26, 27, 29 ноября очень хорошие дни для засолки и квашения капусты по лунному календарю 2021 года
12:00:51 11/12/2021
Когда квасить капусту в ноябре: ближайшие даты 17, 20, 26, 27, 29 ноября очень хорошие дни для засолки и квашения капусты по лунному календарю 2021 года
Симптомы коронавирусной пневмонии назвал пульмонолог: Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением
11:54:07 11/12/2021
Симптомы коронавирусной пневмонии назвал пульмонолог: Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением
Выстрелившего в голову дочери полицейского задержали в Подмосковье: 20-летней пострадавшей сделали операцию
11:35:24 11/12/2021
Выстрелившего в голову дочери полицейского задержали в Подмосковье: 20-летней пострадавшей сделали операцию
Светлые открытки с Днем доброты: праздник отмечают 13 ноября во всем мире
11:15:43 11/12/2021
Светлые открытки с Днем доброты: праздник отмечают 13 ноября во всем мире
Мать певца Прохора Шаляпина судят за взятки в Волгограде: Она отмечала осужденным смены без отработки
11:12:41 11/12/2021
Мать певца Прохора Шаляпина судят за взятки в Волгограде: Она отмечала осужденным смены без отработки