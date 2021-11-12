Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
12.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

22.12.2021: предсказания на уникальную дату экстрасенсов. Чем опасна дата «пяти двоек и двух единиц»

4:30:3511/12/2021,София Мальцева
0

Например, болгарская провидица Ванга неоднократно пыталась предупредить людей о важности дат, в которых встречаются пять двоек.

Экстрасенсорные предсказания-это всего лишь фрагмент будущего, а не все будущее, и многое может измениться вокруг этих видений и сами видения тоже. Фото: Pixabay.com

Каждый год люди тщательно смотрят новые предсказания экстрасенсов на новый год. Они проливают будущие возможные события на ежедневные новости, политику, климат, спорт, экономику и нашу жизнь.

При этом стоит отметить, что экстрасенсорные предсказания могут не включать в себя разброс предсказаний на год, но экстрасенс может получить только одно видение на весь предстоящий год. Хоть такого рода видения могут показаться полными обреченности и мрака, вы должны помнить, что экстрасенсорные предсказания-это всего лишь фрагмент будущего, а не все будущее, и многое может измениться вокруг этих видений и сами видения тоже.

22.12.2021 ожидается необычная цифра для людей, кто верит в предсказания. Много о ней могут рассказать не только нумерологи, но и известные экстрасенсы. Которые заранее сделали свой прогноз на этот день.

Например, болгарская провидица Ванга неоднократно пыталась предупредить людей о важности дат, в которых встречаются пять двоек.

К этому времени, то есть к началу 2022 года, серьезно выглядят слова провидца о распространении болезни. Пророчица о вирусе, с одной стороны, говорит неутешительно - она утверждает, что люди привыкнут к смертельной болезни и она "станет такой же распространенной, как простуда". Но, возможно, это также следует интерпретировать как тот факт, что изобретенные вакцины и коллективный иммунитет справятся с коронавирусом, и он не станет более опасным, чем упомянутый ОРЗ.

Стоит отметить, 21 декабря также, близко находится ко дню зимнего солнцестояния. Для нумерологов и экстрасенсов – этот день очень удачен для всего, что касается инвестиций, финансов и вкладов. Следует обязательно обдумать все свои ходы и стратегии вложений. Необходимо просчитать все риски, и попытаться их сократить с помощью доступных средств.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
традициикалендарьвангапредсказаниянумерологияпять двоек
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Верите в предсказания?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

22.12.2021: предсказания на уникальную дату экстрасенсов. Чем опасна дата «пяти двоек и двух единиц»
4:30:35 11/12/2021
22.12.2021: предсказания на уникальную дату экстрасенсов. Чем опасна дата «пяти двоек и двух единиц»
Брату Нурмагомедова может грозить пожизненный срок за наезд на полицейского, сообщил адвокат Добровинский
4:20:25 11/12/2021
Брату Нурмагомедова может грозить пожизненный срок за наезд на полицейского, сообщил адвокат Добровинский
БердскМинздрав рассказал, каких врачей остро не хватает в ЦГБ Бердска: Список из 8 специальностей шокирует
4:11:43 11/12/2021
Минздрав рассказал, каких врачей остро не хватает в ЦГБ Бердска: Список из 8 специальностей шокирует
БердскВ Бердске за 10 месяцев в ДТП погибли 4 человека и 66 пострадали
4:02:41 11/12/2021
В Бердске за 10 месяцев в ДТП погибли 4 человека и 66 пострадали
У трех знаков зодиака 12 ноября 2021 года будет отличный день
4:01:22 11/12/2021
У трех знаков зодиака 12 ноября 2021 года будет отличный день
День просфорника: чудотворная молитва святым Спиридону и Никодиму 13 ноября
4:00:27 11/12/2021
День просфорника: чудотворная молитва святым Спиридону и Никодиму 13 ноября
Чтение Таро на одну карту для всех знаков зодиака, 12 ноября 2021 год
3:48:27 11/12/2021
Чтение Таро на одну карту для всех знаков зодиака, 12 ноября 2021 год
БердскВ Бердске «мартовскую кашу» и грязь на дорогах и тротуарах уберут к 16 ноября, заявил вице-мэр Владимир Захаров
3:47:22 11/12/2021
В Бердске «мартовскую кашу» и грязь на дорогах и тротуарах уберут к 16 ноября, заявил вице-мэр Владимир Захаров
В России с 12 ноября вступил в силу новый порядок взыскания алиментов
3:46:48 11/12/2021
В России с 12 ноября вступил в силу новый порядок взыскания алиментов
БердскВ Бердске провалились торги на покупку 16 квартир сиротам: Жилье за 25,5 млн рублей продаст мэрии крупный бизнесмен Виктор Голубев
3:44:27 11/12/2021
В Бердске провалились торги на покупку 16 квартир сиротам: Жилье за 25,5 млн рублей продаст мэрии крупный бизнесмен Виктор Голубев