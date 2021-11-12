22.12.2021: предсказания на уникальную дату экстрасенсов. Чем опасна дата «пяти двоек и двух единиц»

Каждый год люди тщательно смотрят новые предсказания экстрасенсов на новый год. Они проливают будущие возможные события на ежедневные новости, политику, климат, спорт, экономику и нашу жизнь.
При этом стоит отметить, что экстрасенсорные предсказания могут не включать в себя разброс предсказаний на год, но экстрасенс может получить только одно видение на весь предстоящий год. Хоть такого рода видения могут показаться полными обреченности и мрака, вы должны помнить, что экстрасенсорные предсказания-это всего лишь фрагмент будущего, а не все будущее, и многое может измениться вокруг этих видений и сами видения тоже.
22.12.2021 ожидается необычная цифра для людей, кто верит в предсказания. Много о ней могут рассказать не только нумерологи, но и известные экстрасенсы. Которые заранее сделали свой прогноз на этот день.
Например, болгарская провидица Ванга неоднократно пыталась предупредить людей о важности дат, в которых встречаются пять двоек.
К этому времени, то есть к началу 2022 года, серьезно выглядят слова провидца о распространении болезни. Пророчица о вирусе, с одной стороны, говорит неутешительно - она утверждает, что люди привыкнут к смертельной болезни и она "станет такой же распространенной, как простуда". Но, возможно, это также следует интерпретировать как тот факт, что изобретенные вакцины и коллективный иммунитет справятся с коронавирусом, и он не станет более опасным, чем упомянутый ОРЗ.
Стоит отметить, 21 декабря также, близко находится ко дню зимнего солнцестояния. Для нумерологов и экстрасенсов – этот день очень удачен для всего, что касается инвестиций, финансов и вкладов. Следует обязательно обдумать все свои ходы и стратегии вложений. Необходимо просчитать все риски, и попытаться их сократить с помощью доступных средств.